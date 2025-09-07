Погода
7–8 сентября 2025 года мир станет свидетелем яркого лунного затмения

325  0
- Светлана Лаптева
7–8 сентября 2025 года мир станет свидетелем одного из самых широко наблюдаемых полных лунных затмений в истории - почти 6 миллиардов человек смогут увидеть это захватывающее дух небесное событие!

Затмение продлится в общей сложности 5 часов 27 минут, что составит невероятные 82 минуты, когда Луна полностью погрузится в тень Земли. На этом этапе он будет светиться яркими оттенками темно-красного и медного цветов - завораживающее зрелище Кровавой Луны.

Где это будет лучше всего видно?

Африка и Европа: Затмение начинается с восходом Луны, открывая вам полное зрелище на вечернем небе.

Азия и Австралия: смотрите поздно вечером или рано утром 8 сентября.

Тихоокеанские острова: отличная видимость на большей части Тихого океана.

Америка: К сожалению, здесь затмение не будет видно.

И вот что делает его еще более особенным: оно происходит всего за 2,6 дня до перигея, когда Луна находится ближе всего к Земле. Это означает, что она будет выглядеть немного больше и темнее, чем обычно - редкая Супер Кровавая Луна!

Отмечайте свои календари, надейтесь на ясное небо и не пропустите этот впечатляющий момент, который объединит наблюдателей за звездами со всех континентов.

Источник: space.com


