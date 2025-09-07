Погода
В Афганистане женщины остались без помощи спасателей после землетрясения

- Светлана Лаптева
Запрет на контакт между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками, привел к тому, что многие женщины остались без помощи после землетрясения, унесшего более 2,2 тысячи жизней и ранившего 3,6 тысячи человек в восточных горных районах Афганистана, сообщает СМИ.

Первые спасатели прибыли в деревню Биби Айши лишь спустя более 36 часов после удара стихии. Среди них не было ни одной женщины, и вместо облегчения это усилило страх жителей.

"Нас собрали в одном углу и забыли о нас", - передает рассказ 19-летней Айши The New York Times.

По афганским культурным нормам, которые талибы строго соблюдают даже в чрезвычайных ситуациях, запрещено физическое соприкосновение между мужчинами и женщинами, не являющимися родственниками.

Один из спасателей-добровольцев отметил, что женщины, оказавшиеся под завалами, ждали, пока спасательницы из других деревень смогут их вытащить.

"Казалось, будто женщин просто не существует", - сказал он. Если рядом не было мужчины-родственника, тела женщин вытаскивали за одежду, чтобы избежать прикосновения к коже.

Местные врачи и спасатели подтверждают, что женщины столкнулись с особенно тяжелыми условиями. Афганистан испытывает острую нехватку медработников, особенно женщин, после того как в прошлом году талибы запретили им поступать в медицинские учебные заведения.

По данным официальных лиц, женщины-врачи и медсестры работают в больницах Кунара, Нангархара и Лагмана, особенно для помощи жертвам землетрясения, однако их все равно крайне мало.

В деревне Айши, спустя почти четыре дня после катастрофы, не появилась ни одна женщина-спасатель. Она вместе с трехлетним сыном три ночи провела под открытым небом, не имея возможности добраться до укрытия из-за дождя.

"Бог спас меня и моего сына, - сказала Айша. - Но после той ночи я поняла: быть женщиной здесь значит всегда оставаться незаметной".

Напомним, что землетрясение произошло 31 августа в 23:47 в провинции Нангархар, очаг залегал на глубине около 8 километров. Толчки ощущались даже в некоторых районах Кабула и Хайбер-Пахтунхвы.


