В Узбекистане для расследования ДТП будут использовать 3D-моделирование

Узбекистан переходит на новый уровень расследования дорожно-транспортных происшествий, внедряя передовые цифровые технологии. В ближайшее время планируется запуск услуг по 3D-моделированию мест ДТП, что станет частью масштабной реформы судебно-экспертной деятельности в стране.

Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер, направленных на расширение и модернизацию государственных услуг в системе юстиции. Ключевым аспектом представленных нововведений стала цифровая трансформация, призванная минимизировать человеческий фактор и повысить объективность исследований.

В рамках реформы особое внимание уделено деятельности Центра судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой. На сегодняшний день в столичном центре проводится 64 вида экспертных исследований, однако в регионах этот показатель значительно ниже – доступна лишь половина из них. Для решения этой проблемы поставлена задача усовершенствовать организацию экспертизы на местах. Планируется укрепление материально-технической базы региональных центров, что позволит увеличить количество проводимых там экспертиз с 15 до 25.

Внедрение новых видов экспертиз будет основано на широком использовании цифровых технологий и автоматизированных программ. Помимо 3D-моделирования мест происшествий, которое позволит с высокой точностью воссоздавать картину аварии, будут введены услуги по экспертизе видео- и фототехники. Эти меры, как ожидается, существенно повысят качество и объективность расследований. Весь документооборот между органами дознания, следствия и экспертными учреждениями будет полностью переведен в электронный формат, что ускорит процессы и снизит бюрократические барьеры.

Кроме того, были поддержаны предложения, направленные на демонополизацию судебно-экспертной деятельности. В частности, речь идет о расширении участия негосударственных организаций в проведении экспертиз и предоставлении специалистам права вести независимую практику в формате отдельных бюро. Логичным шагом в этом направлении станет создание Палаты судебных экспертов Узбекистана, которая будет регулировать деятельность в этой сфере.

Эти инициативы являются частью более широкой стратегии по цифровизации государственных услуг и повышению правовой грамотности населения. Для информирования граждан о нововведениях в законодательстве будет запущена интернет-платформа AdliyaTV.

Первым в Средней Азии научно-исследовательским учреждением в области криминалистики стала лаборатория, основанная в Ташкенте в 1950 году. Позднее, в 1958 году, по инициативе академика Хадичи Сулеймановой, на ее базе был создан Ташкентский научно-исследовательский институт судебной экспертизы.

Источник: upl.uz