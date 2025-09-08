Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

В Узбекистане для расследования ДТП будут использовать 3D-моделирование

222  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистан переходит на новый уровень расследования дорожно-транспортных происшествий, внедряя передовые цифровые технологии. В ближайшее время планируется запуск услуг по 3D-моделированию мест ДТП, что станет частью масштабной реформы судебно-экспертной деятельности в стране.

Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией мер, направленных на расширение и модернизацию государственных услуг в системе юстиции. Ключевым аспектом представленных нововведений стала цифровая трансформация, призванная минимизировать человеческий фактор и повысить объективность исследований.

В рамках реформы особое внимание уделено деятельности Центра судебной экспертизы имени Хадичи Сулеймановой. На сегодняшний день в столичном центре проводится 64 вида экспертных исследований, однако в регионах этот показатель значительно ниже – доступна лишь половина из них. Для решения этой проблемы поставлена задача усовершенствовать организацию экспертизы на местах. Планируется укрепление материально-технической базы региональных центров, что позволит увеличить количество проводимых там экспертиз с 15 до 25.

Внедрение новых видов экспертиз будет основано на широком использовании цифровых технологий и автоматизированных программ. Помимо 3D-моделирования мест происшествий, которое позволит с высокой точностью воссоздавать картину аварии, будут введены услуги по экспертизе видео- и фототехники. Эти меры, как ожидается, существенно повысят качество и объективность расследований. Весь документооборот между органами дознания, следствия и экспертными учреждениями будет полностью переведен в электронный формат, что ускорит процессы и снизит бюрократические барьеры.

Кроме того, были поддержаны предложения, направленные на демонополизацию судебно-экспертной деятельности. В частности, речь идет о расширении участия негосударственных организаций в проведении экспертиз и предоставлении специалистам права вести независимую практику в формате отдельных бюро. Логичным шагом в этом направлении станет создание Палаты судебных экспертов Узбекистана, которая будет регулировать деятельность в этой сфере.

Эти инициативы являются частью более широкой стратегии по цифровизации государственных услуг и повышению правовой грамотности населения. Для информирования граждан о нововведениях в законодательстве будет запущена интернет-платформа AdliyaTV.

Первым в Средней Азии научно-исследовательским учреждением в области криминалистики стала лаборатория, основанная в Ташкенте в 1950 году. Позднее, в 1958 году, по инициативе академика Хадичи Сулеймановой, на ее базе был создан Ташкентский научно-исследовательский институт судебной экспертизы.

Источник: upl.uz


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450359
Теги:
ДТП, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  