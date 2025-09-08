Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Каратисты из Кыргызстана завоевали медали на чемпионате в Японии

159  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Токио 30–31 августа прошёл 45-й ежегодный национальный чемпионат Японии по шотокан каратэ-до, собравший более 1000 участников из 133 региональных отделений Федерации.

Кыргызстан на престижном турнире представляли 23 спортсмена Национальной федерации сетокан каратэ-до.

По итогам соревнований кыргызстанские каратисты завоевали две медали:

Бронзу в категории кумитэ среди мальчиков 10–11 лет в абсолютной весовой категории выиграл воспитанник СДЮШОР "Жениш" Атабек Эсеналиев.

Серебро в дисциплине ката среди мужчин 45–49 лет завоевал тренер по каратэ Мирлан Утуров.

Таким образом, сборная Кыргызстана достойно выступила на одном из крупнейших карате-турниров Японии.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450363
Теги:
каратэ, турнир, Япония, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  