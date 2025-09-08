Каратисты из Кыргызстана завоевали медали на чемпионате в Японии

В Токио 30–31 августа прошёл 45-й ежегодный национальный чемпионат Японии по шотокан каратэ-до, собравший более 1000 участников из 133 региональных отделений Федерации.

Кыргызстан на престижном турнире представляли 23 спортсмена Национальной федерации сетокан каратэ-до.

По итогам соревнований кыргызстанские каратисты завоевали две медали:

Бронзу в категории кумитэ среди мальчиков 10–11 лет в абсолютной весовой категории выиграл воспитанник СДЮШОР "Жениш" Атабек Эсеналиев.

Серебро в дисциплине ката среди мужчин 45–49 лет завоевал тренер по каратэ Мирлан Утуров.

Таким образом, сборная Кыргызстана достойно выступила на одном из крупнейших карате-турниров Японии.