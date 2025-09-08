Погода
Бекдоолот Расулбеков завоевал золото на международном турнире в США

Кыргызский тяжелоатлет Бекдоолот Расулбеков стал победителем престижного международного турнира в США, завоевав золотую медаль в своей категории.

Соревнования собрали сильнейших участников из разных стран, и Расулбеков продемонстрировал высокий уровень мастерства и выносливости, уверенно обыграв всех соперников.

Тренерский штаб отметил впечатляющее выступление спортсмена, подчеркнув, что эта победа укрепляет позиции Кыргызстана на международной спортивной арене и станет стимулом для дальнейших успехов.

Организаторы турнира также отметили дисциплину и спортивный характер выступления Расулбекова, выразив надежду на его новые достижения в будущих соревнованиях.


Теги:
тяжелая атлетика, Кыргызстан
