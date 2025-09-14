Погода
В Ташкенте прошёл первый форум детских омбудсменов Центральной Азии

В Ташкенте прошёл Первый международный форум "Актуальные вопросы усиления механизмов защиты прав детей в странах Центральной Азии: региональное взаимодействие Уполномоченных по правам ребёнка". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Главным итогом встречи стало решение о создании региональной платформы детских омбудсменов Центральной Азии и подписание совместной Декларации.

В работе форума приняли участие омбудсмены по правам ребёнка из стран Центральной Азии, а также представители Финляндии, Хорватии и Норвегии, международных организаций, парламентов и гражданского общества.

Кыргызстан представила Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева. На пленарной сессии она рассказала об опыте страны в сфере национального мониторинга положения детей.

На повестке форума стояли вопросы защиты детей от насилия, обеспечения доступа к правосудию и безопасности в цифровом пространстве.

В рамках визита омбудсмены встретились с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой. Стороны обсудили укрепление регионального сотрудничества и взаимодействие институтов омбудсменов с парламентами для совершенствования механизмов защиты прав ребёнка.


