На Иссык-Куле стартуют Игры стран СНГ и ШОС

На побережье озера Иссык-Куль в Кыргызстане проходят XXIV Международные спортивные Игры стран СНГ и ШОС под девизом "Азия - регион содружества и мира".

С момента первого старта в 2001 году, когда в Играх приняли участие всего 80 спортсменов, событие значительно выросло: сегодня участие в соревнованиях примут более трёх тысяч спортсменов из Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, а также Китая, Индии и Монголии.

Программа Игр включает традиционные и национальные виды спорта: армреслинг, стритбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, лёгкая атлетика, мини-футбол, мас-рестлинг, настольный теннис, перетягивание каната, плавание, Бука Тартыш, Оордуктарды ташуу, Кыргыз курош, пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжное регби, пляжное самбо, пляжную борьбу, сумо, борьбу Алыш на поясах, борьбу "Ссерим", а также легкоатлетические забеги среди мужчин и женщин.

Международные Игры на Иссык-Куле проводятся под эгидой и при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ и остаются крупнейшим спортивным событием региона.