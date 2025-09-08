Погода
На Иссык-Куле определили сильнейших в сумо на песке

- Самуэль Деди Ирие
В рамках XXIV международных Иссык-Кульских спортивных игр состоялись соревнования по сумо на песке, по итогам которых были определены победители. Призёры получили медали и дипломы. Награды вручал директор Дирекции по неолимпийским видам спорта при Государственном агентстве по физической культуре и спорту при Кабинете Министров КР Эмиль Заярко.

Результаты:

В категории до 65 кг среди мужчин чемпионом стал Турсунакунов Акбар.

В весе до 75 кг победителем стал Nuermaiti Wushouer.

В категории до 85 кг золото завоевал Piyeyile Tuermulati.

В весе до 100 кг чемпионом стал Huwatibieke Bahethan.

В категории до 115 кг первое место занял Темирбеков Даниел.

В весе свыше 115 кг победу одержал Ниязов Ислам.

В абсолютной категории чемпионом стал Аман уулу Каныбек.

Среди женщин:

В категории до 73 кг победила Каныбекова Алина.

В весе свыше 73 кг золото завоевала Зияпова Айкол.

Среди ветеранов:

В весе до 85 кг победителем стал Осмонбеков Азамат.

По итогам турнира спортсмены Кыргызстана и зарубежных стран завоевали призовые места, ещё раз подтвердив международный уровень Иссык-Кульских игр.


