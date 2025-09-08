III Тюркская Универсиада: итоги второго дня соревнований по борьбе

Сегодня, 7 сентября, в рамках III Тюркской Универсиады подвели итоги второго дня состязаний по греко-римской и вольной борьбе. Победители и призёры получили медали на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в селе Чок-Тал Иссык-Кульской области.

Греко-римская борьба

67 кг: 1 место - Роман Каримов (Азербайджан), 2 место - Абдумалик Аминов (Узбекистан), 3 место - Фатих Сарыкая (Турция)

87 кг: 1 место - Омар Сатаев (Казахстан), 2 место - Юксель Сарычичек (Турция), 3 место - Рахимджон Узоков (Азербайджан)

130 кг: 1 место - Мурат Ботоев (Кыргызстан), 2 место - Мустафа Олгун (Турция), 3 место - Акарыс Бердашов (Казахстан)

Вольная борьба

65 кг: 1 место - Билол Шарип уулу (Кыргызстан), 2 место - Муса Агаев (Азербайджан), 3 место - Адилхан Албайулы (Казахстан)

86 кг: 1 место - Ашраф Аширов (Азербайджан), 2 место - Элнур Акыбаев (Кыргызстан), 3 место - Алперен Сезер (Турция)

125 кг: 1 место - Юсуф Дурсунов (Азербайджан), 2 место - Жаргалан Будажапов (Кыргызстан), 3 место - Доган Узун (Турция)

Соревнования Универсиады проходят в селе Тамчы Иссык-Кульской области, где продолжается борьба сильнейших спортсменов тюркских стран за медали.