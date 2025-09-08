Погода
В Кен-Арале откроют новый спорткомплекс до конца года

186  0
- Самуэль Деди Ирие
В селе Кен-Арал Бакай-Атинского района Таласской области близится к завершению строительство современного спортивного комплекса.

По данным Министерства строительства, проект стартовал в прошлом году и финансируется из республиканского бюджета. Стоимость объекта по тендеру составила 59 млн сомов.

Двухэтажный спорткомплекс общей площадью 765 кв. м будет введён в эксплуатацию до конца текущего года. На сегодняшний день выполнено 75% строительно-монтажных работ.

Ожидается, что новый объект станет важным центром для развития спорта и активного отдыха жителей региона.


URL: https://www.vb.kg/450378
Теги:
спорт, строительство, Таласская область
