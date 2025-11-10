Альтернативы российскому зонтику нет: мнение экспертов

Формат "С5 + 1" зародился давно, и вместе с тем только сейчас мы приходим к осознанию его острой не только эффективности, но и необходимости. Ведь в последнее время именно страны Центральной Азии стали полем геополитической битвы старого прозападного миропорядка и многополярной повестки сегодняшнего дня. Об этом заявил военный эксперт Нурлан Досалиев на круглом столе "Геополитика или экономика: плюсы и минусы формата "Центральная Азия + 1", организованном Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".

По мнению Досалиева, западные аналитики рассматривают наш регион как ахиллесову пяту РФ: "Среднюю Азию давно называют мягким подбрюшьем России, и сегодня именно здесь коллективный Запад пытается нащупать уязвимые точки оборонной системы не только Москвы, но и Пекина. Для России это выход к Уралу, Каспию, Сибири, а для Китая - СУАР, который граничит с нашими территориями. Поэтому именно Центральная Азия становится ареной столкновения интересов мировых центров силы".

При этом Запад не стесняется в формах воздействия: в ход идёт все - от мягкой силы фондов Сороса до грубых провокаций и активации радикальных ячеек. Цель одна - раскачать общество и расколоть союз, угрожающий его гегемонии.

"Вспомним теракт в иранском порту Бендер-Аббас, случившийся вскоре после обсуждения транспортного коридора Китай - Иран - Россия. Это пример того, как политическое давление подкрепляется методами гибридного противостояния".

Эксперт подчеркнул, что роль региона сегодня стратегическая: "Наши земли обеспечивают транспортную связанность России с Китаем и Ираном - главными союзниками Москвы. Этот треугольник, в центре которого находимся мы, становится ключом к новой геополитической конфигурации. Как говорил Бисмарк, география - это приговор. Мы должны учитывать это во всех решениях".

Но это не односторонние отношения в традициях старого доброго колониализма, а двусторонняя дорога - целая автострада, потому что Россия является одним из ведущих инвесторов в экономики стран региона, постоянно расширяет промышленную кооперацию, энергетическое партнёрство, вкладывается не только в материальный, но и в человеческий капитал. И именно поэтому выбор путей дальнейшего развития и взаимной интеграции для С5 должен строиться не на подсказках со стороны, а на собственных ресурсах и опыте.

"Нас специально разделили, дали деньги, чтобы поставить колючую проволоку, и сейчас на европейские деньги мы охраняем друг от друга границы, которых никогда не было, смотрим друг на друга через прицел автомата. Вот до чего дошло. И нас искусно продолжают разделять, чтобы мы не представляли единое целое, единую площадку. Слава богу, что наши президенты сейчас принимают важные, основополагающие документы. Этот саммит ещё войдёт в историю. Запад сейчас прекрасно видит эту ситуацию и будет противодействовать нашему сближению".

Эту же мысль продолжил бывший первый замминистра обороны КР кандидат философских наук Мурат Бейшенов, который напомнил, что формат "С5 + 1" возник отнюдь не случайно: "Объединённый формат выгоден всем сторонам. Чем больше дипломатии, тем лучше. Но сегодня именно Россия, Китай и частично Индия остаются реальными партнёрами региона. Америка же проявляет избирательный интерес, делая ставку на Казахстан и Узбекистан".

По его оценке, в вопросах безопасности у республик Средней Азии нет альтернативы российскому зонтику: "Ни США, ни Китай, ни Турция не смогут защитить наш регион. Только Россия и ОДКБ реально занимаются этой проблемой. Без России невозможно обеспечить стабильность. Пусть Запад угрожает санкциями, реальная поддержка приходит именно из Москвы".

Поэтому, по мнению Бейшенова, Кыргызстану важно продолжать курс на проверенные интеграционные площадки, такие как ОДКБ, ЕАЭС, ШОС и СНГ: "Именно эти организации гарантируют развитие и безопасность. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Нужно выжимать максимум пользы для Кыргызстана и включить этот подход в Стратегию устойчивого развития до 2040 года. И конечно, нам надо стремиться к вступлению в БРИКС".

Директор ОФ "Институт развития общественных отношений стран ЦА" Калдан Эрназарова, как эксперт в сфере геополитики, сделала акцент на подоплёке резкого роста интереса западных и не только "партнёров" к региону: "Отношения типа Центральная Азия + США, ЕС или Япония направлены прежде всего на ослабление наших традиционных связей с Россией и Китаем. Запад действует не как партнёр, а как ментор, навязывая свои условия и "ценности". Им важно только контролировать пространство, где пересекаются интересы России и Китая".

При этом в экономическом плане регион гораздо теснее связан с Россией - и это не только географическая, но и историческая данность: "Проект "Один пояс - один путь" - это продолжение многовековых отношений. ЕАЭС - логичное развитие экономических связей, существовавших ещё со времён СССР. Сотрудничество с Москвой приносит конкретные результаты, тогда как от западных стран мы получаем лишь советы и давление. Они не создают у нас производств, не делятся технологиями. В отличие от Запада, Россия и Китай не диктуют, а предлагают взаимовыгодное сотрудничество".

Аналогичная позиция прослеживается и в итоговом коммюнике самого саммита: настрой на многополярный мировой порядок, обеспечение безопасности, сохранение культурно-цивилизационной самобытности стран-участниц, поддержка их равных возможностей и, главное, стремление к долговечному партнёрству, потому что именно в единстве кроется сила стран Евразиии и надежда отстоять ту самую самобытность, не позволив ей раствориться в экономическом потоке прозападной идеологии.