Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Нурай Советбекова добилась успеха на турнире Titled Tuesday

155  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Шахматистка из Кыргызстана Нурай Советбекова показала отличный результат на онлайн-турнире Titled Tuesday, который прошел 26 августа. Она стала лучшей среди женщин, набрав 6,5 очков из 11 возможных.

По информации Кыргызского шахматного Союза, WFM Советбекова обыграла соперников с международными титулами и получила приз в размере 100 долларов.

Titled Tuesday - это еженедельный турнир на платформе chess.com для шахматистов с официальными званиями. В нем традиционно участвуют сильнейшие игроки мира, включая лидера рейтинга ФИДЕ Магнуса Карлсена и действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша.

С сентября турнир проводится раз в неделю с контролем времени 5+0 и увеличенным призовым фондом - 3000 долларов. Кроме того, он стал частью Champions Chess Tour и отборочным этапом на Esports World Cup.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450380
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  