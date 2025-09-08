Нурай Советбекова добилась успеха на турнире Titled Tuesday

Шахматистка из Кыргызстана Нурай Советбекова показала отличный результат на онлайн-турнире Titled Tuesday, который прошел 26 августа. Она стала лучшей среди женщин, набрав 6,5 очков из 11 возможных.

По информации Кыргызского шахматного Союза, WFM Советбекова обыграла соперников с международными титулами и получила приз в размере 100 долларов.

Titled Tuesday - это еженедельный турнир на платформе chess.com для шахматистов с официальными званиями. В нем традиционно участвуют сильнейшие игроки мира, включая лидера рейтинга ФИДЕ Магнуса Карлсена и действующего чемпиона мира Доммараджу Гукеша.

С сентября турнир проводится раз в неделю с контролем времени 5+0 и увеличенным призовым фондом - 3000 долларов. Кроме того, он стал частью Champions Chess Tour и отборочным этапом на Esports World Cup.