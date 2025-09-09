Погода
Фермеры Чуйской области познакомились с биопрепаратами и энтомофагами

238
- Светлана Лаптева
Фермеры Чуйской области познакомились с биопрепаратами и энтомофагами. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза КР.

Чуйское региональное управление совместно с TES-центром "Система обучения и консультирования" организовало День поля, в ходе которого фермеры получили подробную информацию о производимых биопрепаратах и применении энтомофагов.

В селе Мелянфан на площади 2 гектара теплиц были выпущены энтомофаги (амблисейус, златоглазка, трихограмма, габробракон) для защиты сладкого перца и огурцов от вредителей, а также была предоставлена подробная информация о методах их применения.

На базе теплицы управления (сладкий перец, томат, огурцы) в рамках проекта "Там Арка" осуществляется органическое производство, а также совместно с Научным институтом проводится работа по получению нового сорта сладкого перца. При выращивании используются биопрепараты и энтомофаги для защиты от вредителей, ожидается процесс сбора семян.

Кроме того, в Сокулукском районе, в селе Маловодное, на улице Кирова, 83, в Центр защиты детей с ограниченными возможностями была передана в качестве помощи чистая, органическая продукция.

Теги:
Чуйская область, фермеры
