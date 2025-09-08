В Бишкеке начал работу новый скотный рынок "Алтын-Казык". На открытии присутствовал заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза КР.

В своей речи министр отметил, что новый рынок начал работать в соответствии с постановлением Кабинета Министров, так как ранее действующие в столице скотные рынки и мясобойни не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Рынок "Алтын-Казык" построен в соответствии с современными нормами: для содержания мелкого рогатого скота закуплены специальные пластиковые поддоны. Кроме того, здесь предусмотрены ветеринарный пункт, изолятор, молельная, столовая, а также бойня, рассчитанная на убой 200 голов крупного рогатого скота и 300 голов мелкого скота в сутки.

Мэрия Бишкека заявила, что теперь рынки "Жантай", "Пригородный", "Эски Толчок" и "Нарбото" будут перенесены на новую площадку, а около 20 мясобоен, не соответствующих требованиям, будут закрыты.

По информации администрации, общая площадь нового рынка составляет 4 гектара, где обустроены крытые места для 1520 голов мелкого и 600 голов крупного рогатого скота. Кроме того, по субботам и воскресеньям будет предусмотрено просторное место для фермеров, привозящих скот на продажу.

В целом на проект было затрачено более 200 млн сомов.