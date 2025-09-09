Евросоюз готовит новые санкции в отношении российских банков и нефти

Евросоюз планирует ввести новые санкции в отношении ряда российских банков и энергетических компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Санкции, по данным собеседников агентства, могут касаться российской системы платежных и кредитных карт и криптобирж. Кроме того, обсуждаются дальнейшие ограничения на торговлю российской нефтью.

По данным источников Bloomberg, в Евросоюза рассчитывают, что новые санкции будут скоординированы с Соединенными Штатами. Обсуждение ограничительных мер, сообщало Associated Press, станет одной из тем запланированных на 8 сентября переговоров европейской делегации во главе со спецпредставителем ЕС по санкциям Дэвидом ОʼСалливаном и руководством Минфина США.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что в ближайшие дни проведет в Белом доме переговоры с европейскими лидерами. Трамп также сказал, что готов перейти ко "второй фазе" санкций в отношении России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на фоне сообщений о готовности ЕС и США ужесточить ограничительные меры вновь заявил, что санкции не оказали воздействия на Россию. "В целом, наверное, можно сказать одно: вот это беспрецедентное количество санкций, которое было введено против нашей страны за последние, можно сказать, уже четыре года, никакого эффекта не возымели", - сказал он (цитата по ТАСС).

