Погода
$ 87.34 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

"Сегодня у нас праздник". Жители Нарына и Казармана рады новым аэропортам

170  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Нарыне состоялись торжества по случаю открытия двух региональных аэропортов. Аэропорт "Нарын" открылся в офлайн-режиме с участием президента Садыра Жапарова, а аэропорт "Казарман" в онлайн-режиме.

Первый самолёт в Нарыне встретили традиционной водяной аркой. После вступительного слова главы государства гости смогли осмотреть здание аэропорта.

Его стены украшают портреты выдающихся уроженцев Нарынской области: Таттыбубу Турсунбаевой, Чолпонбека Базарбаева, Тоголока Молдо, Калыя Молдобасанова и Жумамудуна Шералиева. Их творчество и вклад давно стали достоянием всего Кыргызстана. Сам аэропорт небольшой, но уютный и современный.

Мнения жителей

Житель села Доболу Утур Жунусов поделился впечатлениями:

"Сегодня для нас счастливый день. Теперь мы сможем летать напрямую из Нарына в Бишкек. От всей души благодарим президента Садыра Жапарова".

Жительница села Доболу Шааргуль Аймамбетова отметила особую значимость события:

"Сегодня у нас праздник - открывается наш аэропорт. Выражаем огромную благодарность президенту Садыру Жапарову. Этот аэропорт работал ещё в советское время. Раньше, будучи членом обкома, я часто летала отсюда самолётом. Мы очень огорчались, что долгие годы он не функционировал. Доболу - живописное место, фактически курортная зона, и теперь у нас появилась возможность развивать туризм. Желаю, чтобы отсюда выполнялось много рейсов в разные направления. Я часто летаю в Турцию и Россию, и теперь дорога до нужной точки станет значительно быстрее".

Ашимбаев Сабыркул и Мирлан Конурбаев, которые летели на открытие аэропорта в Нарын, добавили:

"Зимой очень трудно добираться до Нарына наземным транспортом. Теперь жители смогут быстро и удобно летать в столицу. Мы помним, как в советское время часто пользовались этим аэропортом, и рады, что он снова заработал".

Справка: Аэропорт "Нарын"

История "Нарына" начинается в 1930-е годы, когда на окраине города появилась небольшая посадочная площадка. В 1964 году здесь построили первое здание аэровокзала, а в 1974-м - взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки и перрон. В советские годы аэропорт был ключевым транспортным узлом региона.

После распада СССР пассажиропоток резко снизился, и в 1999 году регулярные рейсы прекратились. Попытки возродить аэропорт предпринимались не раз, проводились реконструкции, но устойчивого результата достичь не удавалось.

Новый этап начался в 2022 году, когда по инициативе председателя правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбека Самидинова стартовал капитальный ремонт аэродрома. В 2023 году ход работ лично проконтролировал президент Садыр Жапаров. Обновили взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, перрон, а также провели полную модернизацию для возобновления рейсов.

В августе 2025 года авиакомпания "Асман Эйрлайнс" выполнила первый технический полёт, подтвердивший готовность аэропорта. Уже 4 сентября 2025 года начались регулярные пассажирские рейсы в Бишкек.

Сегодня аэропорт "Нарын", расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря, принимает современные региональные самолёты Dash Q400, а также Ан-2, Ан-26, Як-40 и вертолёты всех типов.

Аэропорт "Казарман"

История аэропорта уходит в 1940-е годы. Он обслуживал жителей и горнодобывающий район, а с развитием Макмалалтынского комбината стал важнейшим транспортным центром региона. В 1985 году здесь построили современное здание аэровокзала и взлётно-посадочную полосу, что позволило выполнять регулярные рейсы.

После 2003 года перелёты прекратились. Только в 2022–2023 годах началась масштабная реконструкция: восстановили взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, перрон, обновили аэровокзал. В ноябре 2024 года аэропорт был объявлен полностью готовым к работе.

12 августа 2025 года авиакомпания "Асман Эйрлайнс" выполнила первый технический рейс, подтвердивший готовность "Казармана". А в сентябре здесь стартуют регулярные пассажирские перелёты, соединяющие труднодоступный регион с другими городами страны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450401
Теги:
аэропорт, Нарынская область, самолеты, новый авиарейс, Открытие, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  