"Сегодня у нас праздник". Жители Нарына и Казармана рады новым аэропортам

В Нарыне состоялись торжества по случаю открытия двух региональных аэропортов. Аэропорт "Нарын" открылся в офлайн-режиме с участием президента Садыра Жапарова, а аэропорт "Казарман" в онлайн-режиме.

Первый самолёт в Нарыне встретили традиционной водяной аркой. После вступительного слова главы государства гости смогли осмотреть здание аэропорта.

Его стены украшают портреты выдающихся уроженцев Нарынской области: Таттыбубу Турсунбаевой, Чолпонбека Базарбаева, Тоголока Молдо, Калыя Молдобасанова и Жумамудуна Шералиева. Их творчество и вклад давно стали достоянием всего Кыргызстана. Сам аэропорт небольшой, но уютный и современный.

Мнения жителей

Житель села Доболу Утур Жунусов поделился впечатлениями:

"Сегодня для нас счастливый день. Теперь мы сможем летать напрямую из Нарына в Бишкек. От всей души благодарим президента Садыра Жапарова".

Жительница села Доболу Шааргуль Аймамбетова отметила особую значимость события:

"Сегодня у нас праздник - открывается наш аэропорт. Выражаем огромную благодарность президенту Садыру Жапарову. Этот аэропорт работал ещё в советское время. Раньше, будучи членом обкома, я часто летала отсюда самолётом. Мы очень огорчались, что долгие годы он не функционировал. Доболу - живописное место, фактически курортная зона, и теперь у нас появилась возможность развивать туризм. Желаю, чтобы отсюда выполнялось много рейсов в разные направления. Я часто летаю в Турцию и Россию, и теперь дорога до нужной точки станет значительно быстрее".

Ашимбаев Сабыркул и Мирлан Конурбаев, которые летели на открытие аэропорта в Нарын, добавили:

"Зимой очень трудно добираться до Нарына наземным транспортом. Теперь жители смогут быстро и удобно летать в столицу. Мы помним, как в советское время часто пользовались этим аэропортом, и рады, что он снова заработал".

Справка: Аэропорт "Нарын"

История "Нарына" начинается в 1930-е годы, когда на окраине города появилась небольшая посадочная площадка. В 1964 году здесь построили первое здание аэровокзала, а в 1974-м - взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки и перрон. В советские годы аэропорт был ключевым транспортным узлом региона.

После распада СССР пассажиропоток резко снизился, и в 1999 году регулярные рейсы прекратились. Попытки возродить аэропорт предпринимались не раз, проводились реконструкции, но устойчивого результата достичь не удавалось.

Новый этап начался в 2022 году, когда по инициативе председателя правления ОАО "Аэропорты Кыргызстана" Манасбека Самидинова стартовал капитальный ремонт аэродрома. В 2023 году ход работ лично проконтролировал президент Садыр Жапаров. Обновили взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, перрон, а также провели полную модернизацию для возобновления рейсов.

В августе 2025 года авиакомпания "Асман Эйрлайнс" выполнила первый технический полёт, подтвердивший готовность аэропорта. Уже 4 сентября 2025 года начались регулярные пассажирские рейсы в Бишкек.

Сегодня аэропорт "Нарын", расположенный на высоте более 2000 метров над уровнем моря, принимает современные региональные самолёты Dash Q400, а также Ан-2, Ан-26, Як-40 и вертолёты всех типов.

Аэропорт "Казарман"

История аэропорта уходит в 1940-е годы. Он обслуживал жителей и горнодобывающий район, а с развитием Макмалалтынского комбината стал важнейшим транспортным центром региона. В 1985 году здесь построили современное здание аэровокзала и взлётно-посадочную полосу, что позволило выполнять регулярные рейсы.

После 2003 года перелёты прекратились. Только в 2022–2023 годах началась масштабная реконструкция: восстановили взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, перрон, обновили аэровокзал. В ноябре 2024 года аэропорт был объявлен полностью готовым к работе.

12 августа 2025 года авиакомпания "Асман Эйрлайнс" выполнила первый технический рейс, подтвердивший готовность "Казармана". А в сентябре здесь стартуют регулярные пассажирские перелёты, соединяющие труднодоступный регион с другими городами страны.