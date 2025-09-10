Погода
Капельное орошение сократило потребление воды на полив в Араванском районе

80  0
- Светлана Лаптева
В Араванском районе фермеры начали внедрять систему капельного орошения с целью повышения урожайности и рационального использования воды. Эта технология обеспечивает растения необходимой влагой и значительно сокращает расход воды. Об этом сообщают в пресс-службе Минсельхоза КР.

По словам местных специалистов, новый метод улучшает качество и объём урожая, а также повышает конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В этом году ожидается более высокий урожай. С применением капельного орошения с одного гектара планируется получать до 8 тонн хлопка, тогда как раньше урожайность составляла лишь около 5 тонн.

Фермеры отмечают, что благодаря капельному орошению не только экономится вода, но и значительно увеличивается урожайность. В связи с этим они планируют внедрять эту систему и на других посевных площадях.


URL: https://www.vb.kg/450404
Теги:
Араванский район, фермеры
