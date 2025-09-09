Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

"Ноттингем Форест" уволил Нуно Эшпириту Санту

246  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Португальский специалист Нуно Эшпириту Санту покинул пост главного тренера "Ноттингем Форест", став первым уволенным наставником в нынешнем сезоне АПЛ.

Менее трёх месяцев назад тренер подписал новый контракт с клубом до 2028 года, однако напряжённые отношения с владельцем команды Эвангелосом Маринакисом и критика трансферной политики привели к разрыву сотрудничества.

Накануне "Форест" потерпел домашнее поражение от "Вест Хэма" (0:3), после чего руководство приняло решение расстаться с тренером.

Под руководством Нуно команда набрала четыре очка в трёх стартовых турах и занимает 10-е место в таблице. Несмотря на относительно неплохой старт, внутренние конфликты и недовольство подготовкой к сезону стали решающими факторами.

Нуно возглавил "Форест" в декабре 2023 года, сменив Стива Купера. Следующий матч команда проведёт против "Арсенала" на "Эмирейтс"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450409
Теги:
футбол, Португалия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  