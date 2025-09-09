"Ноттингем Форест" уволил Нуно Эшпириту Санту

Португальский специалист Нуно Эшпириту Санту покинул пост главного тренера "Ноттингем Форест", став первым уволенным наставником в нынешнем сезоне АПЛ.

Менее трёх месяцев назад тренер подписал новый контракт с клубом до 2028 года, однако напряжённые отношения с владельцем команды Эвангелосом Маринакисом и критика трансферной политики привели к разрыву сотрудничества.

Накануне "Форест" потерпел домашнее поражение от "Вест Хэма" (0:3), после чего руководство приняло решение расстаться с тренером.

Под руководством Нуно команда набрала четыре очка в трёх стартовых турах и занимает 10-е место в таблице. Несмотря на относительно неплохой старт, внутренние конфликты и недовольство подготовкой к сезону стали решающими факторами.

Нуно возглавил "Форест" в декабре 2023 года, сменив Стива Купера. Следующий матч команда проведёт против "Арсенала" на "Эмирейтс"