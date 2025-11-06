Погода
Вертолёт МЧС вылетел для эвакуации мужчины с перевала Сары-Кыр

- Назгуль Абдыразакова
По поручению министра чрезвычайных ситуаций генерал-лейтенанта Бообека Ажикеева 6 ноября вертолёт МЧС вылетел для эвакуации гражданина, застрявшего на перевале Сары-Кыр в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба в

С раннего утра на месте происшествия продолжают работать 28 человек, из них 16 сотрудников МЧС. В спасательной операции задействованы 6 единиц техники, включая тяжёлую инженерную технику компании "China Railway International".

Напомним, 5 ноября на автодороге Джалал-Абад - Казарман, в районе перевала Сары-Кыр, 30-летний гражданин К.Э. оказался в снежном заносе и обратился за помощью.

В тот же день к ликвидации последствий происшествия были привлечены 4 сотрудника Тогуз-Тороуского районного отдела УМЧС, 4 сотрудника МВД, представители местных органов власти, а также 4 специалиста компании *China Railway International* с погрузочной техникой. К операции присоединились спасатели Республиканского отдельного спасательного отряда МЧС.

Начальник управления МЧС по Джалал-Абадской области полковник Ч. Шекенов провёл оперативное совещание и поручил незамедлительно продолжить поисково-спасательные работы. Для ускорения расчистки дороги дополнительно направлены две тяжёлые инженерные машины.

Движение по перевалу Сары-Кыр на автодороге Джалал-Абад - Казарман было прекращено с 1 октября 2025 года согласно распоряжению Тогуз-Тороуской и Сузакской районных администраций.

Дополнительная информация о ходе спасательных работ будет предоставлена позже.


Теги:
Джалал-Абадская область, спасатели, МЧС
