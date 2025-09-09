Онана уходит из "Манчестер Юнайтед" в "Трабзонспор"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана в ближайшие дни сменит клуб, согласовав переход в турецкий "Трабзонспор" на правах аренды.

29-летний камерунский голкипер, перешедший на "Олд Траффорд" из "Интера" летом 2023 года, провёл за "Юнайтед" 102 матча. Однако в нынешнем сезоне он потерял место основного вратаря при новом главном тренере Рубене Амориме. В АПЛ ворота защищает Алтай Байындыр, а трансфер последнего дня - бельгийца Сенне Ламменса из "Антверпена" - ещё больше ограничил шансы Онаны на игровое время.

Единственный выход Онаны в этом сезоне пришёлся на матч Кубка английской лиги против "Гримсби Таун", где его игра вновь вызвала критику.

По информации СМИ, "Юнайтед" принял предложение "Трабзонспора", и футболист уже согласовал условия личного контракта. В четверг он отправится в Турцию, чтобы завершить сделку. Соглашение не предполагает опции выкупа, но позволит Онане дебютировать за новый клуб уже 14 сентября в дерби с "Фенербахче".

Уход Онаны стал очередным громким трансфером из состава "Манчестер Юнайтед" в это межсезонье. Ранее команду покинули Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Антони, Алехандро Гарначо и Расмус Хойлунд.