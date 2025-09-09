Лионель Месси не планирует завершать карьеру

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что пока не собирается уходить из футбола. Сообщение было опубликовано пресс-службой сборной Аргентины в соцсети X.

"Я не хочу, чтобы всё это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится - тогда случится, а до тех пор буду идти шаг за шагом, день за днём", - отметил 38-летний форвард.

5 сентября Месси оформил дубль в матче квалификации чемпионата мира-2026 против Венесуэлы, а сборная Аргентины одержала победу со счётом 3:0. Ранее игрок признавал, что может не принять участие в ЧМ-2026, на который команда уже квалифицировалась. Месси участвовал в пяти чемпионатах мира, завоевал серебро в 2014 году и стал чемпионом в 2022-м.

Лионель Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча". С 2003 года он выступал за "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Интер Майами".