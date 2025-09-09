Погода
$ 87.32 - 87.68
€ 101.55 - 102.50

Лионель Месси не планирует завершать карьеру

335  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что пока не собирается уходить из футбола. Сообщение было опубликовано пресс-службой сборной Аргентины в соцсети X.

"Я не хочу, чтобы всё это когда-то закончилось, но понимаю, что этот момент приближается. Когда случится - тогда случится, а до тех пор буду идти шаг за шагом, день за днём", - отметил 38-летний форвард.

5 сентября Месси оформил дубль в матче квалификации чемпионата мира-2026 против Венесуэлы, а сборная Аргентины одержала победу со счётом 3:0. Ранее игрок признавал, что может не принять участие в ЧМ-2026, на который команда уже квалифицировалась. Месси участвовал в пяти чемпионатах мира, завоевал серебро в 2014 году и стал чемпионом в 2022-м.

Лионель Месси - восьмикратный обладатель "Золотого мяча". С 2003 года он выступал за "Барселону", "Пари Сен-Жермен" и "Интер Майами".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450419
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  