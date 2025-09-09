Кыргызстанка Луиза Галимова победила на Кубке губернатора Югры по конкуру

В Ханты-Мансийске завершились соревнования по конкуру и выездке на Кубок губернатора Югры. Кыргызстанка Луиза Галимова стала абсолютной победительницей турнира в категории "Дети", завоевав два золота и одну серебряную медаль за три дня.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из России и стран СНГ, сообщили в Федерации конного спорта Кыргызстана.

Конкур - олимпийский вид спорта, английская дисциплина конного спорта, представляющая из себя соревнования по преодолению препятствий в определённом порядке и определённой сложности и высоты, проходящие на конкурном поле.