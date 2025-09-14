Погода
В Непале новым временным премьер-министром назначена бывшая главная судья

Бывшая главная судья Непала Сушила Карки назначена временным премьер-министром страны. Об этом сообщает 13 сентября Deutsche Welle.

Президент Рам Чандра Паудел назначил 73-летнюю Карки на данный пост, сообщил накануне пресс-секретарь главы государства.

По данным местных СМИ, она уже принесла присягу - еще вечером в пятницу, 12 сентября. Также она известна тем, что последовательно отстаивала борьбу с коррупцией во власти.

Кроме того, президент Паудел распустил парламент и назначил новые выборы на март 2026 года.

Как пишет DW, назначению Карки, которая стала первой женщиной в истории страны на этой должности, предшествовали двухдневные переговоры между президентом, командующим армией генералом Ашоком Раджом Сигделем и представителями протестующих.

Источник: charter97.org


