Новый тариф для государственных служащих "О!Мамлекеттик"

Любой государственный служащий может подключить льготный специальный тариф "О!Мамлекеттик", где всего за 250 сомов на 4 недели получит:

40 гигабайт интернета на максимально возможной скорости; бесплатная раздача интернета; 20 минут на другие сотовые операторы; безлимитные звонки и SMS в сети О!; ТОП 40 ТВ-каналов.

Чтобы подключить спецтариф, зайдите в приложение "Мой О!" (предварительно обновите его, если оно у вас уже установлено) в раздел "Моя связь" – "Тарифы" – "Специальные тарифы" – "О!Мамлекеттик" и заполните форму.

После быстрой проверки информации тариф "О!Мамлекеттик" будет подключен на вашем номере. Срок действия тарифа 4 недели с момента подключения, он продлевается автоматически при наличии достаточной суммы на балансе.

О! – на благо страны

Мобильный оператор О! совместно с государственными службами постоянно работает над решением общенациональных задач. Это объясняется повышенным вниманием государства к цифровизации всех отраслей. Одной из своих стратегических задач О! видит поддержку в обеспечении скорейшего внедрения новых технологий для оцифровки всех бизнес-процессов.

Будучи первым оператором, который в 2014 году запустил новейшую технологию LTE 4G в Кыргызстане, Мобильный оператор О! остаётся лидером по покрытию населённой территории на уровне 99,8%.

На протяжении всей истории своего становления Мобильный оператор О! всегда оказывал и продолжает поддержку сотрудникам государственного сектора. Специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и других сотрудников государственного сектора на протяжении многих лет О! предоставляет специальные льготные тарифы и регулярно проводит специальные Акции с кешбэками на счет абонента, которые значительно удешевляют связь для сотрудников государственных организаций.

Компания О! добросовестно работает во благо Кыргызстана, предоставляет тысячи рабочих мест, ежемесячно выплачивает в государственный бюджет около половины налоговых поступлений от всех телеком-компаний страны и всегда приходит на помощь в особенно трудные времена для страны.

Всегда с народом – Мобильный оператор О!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО "НУР Телеком" №16-0062-КР и №16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.