Садыру Жапарову вручили премию мира

- Азиз Осмонов
Президентам Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана вручили премию мира им. Толстого "за большой вклад в укрепление мира и безопасности в Центрально-Азиатском регионе", сообщает РИА НОВОСТИ.

31 марта 2025 года Жапаров, Рахмон и Мирзиеев подписали Ходжентскую декларацию о вечной дружбе и сумели урегулировать вопрос границ.

Напомним, лидеры трех стран номинированы за значительный вклад в укрепление международной безопасности на основе верховенства международного права, развитие многополярного мира, а также содействие межгосударственному взаимопониманию.

Отдельно отмечено историческое значение саммита в Худжанде, состоявшегося 31 марта 2025 года, где был подписан договор о точке стыка границ Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, а также Худжандская декларация о вечной дружбе. По словам Слуцкого, эти соглашения заложили прочную основу для стабильности и устойчивого развития всего региона Центральной Азии.

Подчеркивается роль трех президентов в продвижении идеи создания безвизового пространства, укреплении евразийской безопасности и повышении туристической привлекательности региона.

Премию имени Толстого учредили в июне 2022 года Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Российский Фонд мира. Её выдают за заслуги в противодействии угрозе третьей мировой войны, за демилитаризацию и так далее.


