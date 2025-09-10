Карлос Алькарас завоевал титул US Open-2025

Испанец Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США по теннису. В финале турнира в Нью-Йорке он обыграл первую ракетку мира Янника Синнера со счётом 6:2, 3:6, 6:1, 6:4.

Для 22-летнего теннисиста эта победа стала шестым титулом на турнирах Большого шлема. После матча Алькарас отметил высокий уровень соперника и с улыбкой признался, что видит Синнера чаще, чем собственную семью.

US Open-2025 проходил с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные 90 миллионов долларов.