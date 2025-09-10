Погода
В Чолпон-Ате стартовал 44-й Совет РАТС ШОС

В Чолпон-Ате начал работу 44-й Совет Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) под председательством Кыргызской Республики. В заседании участвуют руководители спецслужб стран-членов организации.

Совет проводится в рамках председательства Кыргызстана в ШОС в 2025–2026 годах под лозунгом "25 лет ШОС: вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию".

В работе мероприятия принимают участие делегации компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета РАТС ШОС.


ШОС, Иссык-Куль
