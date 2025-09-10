Япония передала Кыргызстану медоборудование на 7,5 млн долларов

Десять организаций здравоохранения Чуйской области получили современное медицинское оборудование - рентген-комплексы, УЗИ-системы и другую технику. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, поставка осуществлена в рамках программы безвозмездной помощи Правительства Японии при поддержке JICA на сумму 999 млн японских иен (около 7,5 млн долларов США).

В церемонии приняли участие министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев, посол Японии в КР г-н Года Хидэки, депутат Жогорку Кенеша КР и руководитель группы дружбы с Японией г-н Талаайбек Масабиров, а также постоянный представитель JICA в КР г-н Нисигата Котаро. Мероприятие прошло на базе Центра общеврачебной практики Чуйского района.

Эркин Чечейбаев отметил, что поставленное оборудование усилит диагностику и лечение неинфекционных заболеваний и повысит доступность качественной медицинской помощи для жителей региона.

Получателями оборудования стали: Центры общеврачебной практики Жайылского, Панфиловского, Московского, Сокулукского, Ыссык-Атинского, Чуйского, Кеминского районов, Чуйская областная объединённая больница, Токмок ЦОВП и структурное подразделение Ивановка Ысык-Атинского ЦОВП.

Для справки: подписание и обмен нотами по проекту состоялись в феврале 2023 года между Послом Японии г-ном Года Хидэки и Министром финансов КР г-ном Алмазом Бакетаевым. Договор о безвозмездной помощи заключён между JICA и Министерством финансов КР.