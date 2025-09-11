Древний Кашгар становится ближе к Кыргызстану

Город Кашгар в Китае скоро станет неотъемлемой частью в жизни кыргызстанцев. Причина очевидна: на территории Кыргызстана активно ведется строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, маршрут которой берет начало именно в этом древнем городе.

Еще в средние века Кашгар был важнейшим торговым центром Великого Шелкового пути: отсюда караваны направлялись в Ферганскую долину, Кашмир, Урумчи и другие уголки Центральной Азии. Узкие улочки города сохранили колорит шумных базаров, память о караван-сараях и аромат специй, который витал здесь сотни лет назад. С июля 2015 года Кашгар имеет статус туристической зоны категории 5А, что подчеркивает его уникальное историческое и культурное значение.

Ярмарка, которая соединяет регионы

Чтобы укрепить статус Кашгара как ключевого торгового центра, власти Синьцзяна организовали масштабную ярмарку "Кашгар – Центральная и Южная Азия", более известную как Кашгарская ярмарка. За 20 лет она собрала участников из 56 стран, более 38 тысяч предприятий и обеспечила сделки на сумму свыше 66 млрд долларов. В этом году в Кашгар приехали представители более 180 зарубежных и 1120 китайских предприятий из 40 стран, в том числе из Кыргызстана. Как сообщил представитель Минэкономики КР Кайратбек Урустамов, на ярмарке свои товары представили девять кыргызстанских компаний.

Эксперты уверены, что после завершения строительства железной дороги Кашгар перестанет быть лишь страницей в истории Шелкового пути и превратится в важнейший узел будущего, где интересы Центральной Азии и Китая переплетаются с реальными возможностями для развития. Интерес к Кашгару возрастет многократно, он станет еще ближе как для бизнеса, так и для обычных путешественников. И тогда слова местных жителей "не побывав в Кашгаре – не узнаешь Синьцзян, не увидев древний город – не познаешь Кашгар" обретут для кыргызстанцев новый, особый смысл.

Экономический потенциал

Кашгар – это не только торговые ряды и история. Здесь на плодородных землях выращивают рис, хлопок и фрукты, ковры из Кашгара пользуются популярностью во всем мире. Город активно развивается как промышленный и логистический центр. В Кашгаре работает комплексная бондовая зона, которая играет ключевую роль во внешней торговле Синьцзяна с Центральной Азией. В 2023 году здесь заработала пилотная зона свободной торговли, охватывающая переработку сельхозпродукции, логистику, производство автомобилей и комплектующих.

Недалеко от города создан современный агропромышленный парк по выращиванию сливы сицзы. Он объединяет науку, производство и переработку, располагает холодильными складами на сотни тысяч тонн и привлекает такие крупнейшие китайские компании, как JD.com, Huiyuan и Pagoda. Сегодня парк выпускает более 20 видов продукции – от соков и сухофруктов до вин и джемов, а также получил звание национальной демонстрационной зоны сельхозмодернизации.

Еще одним примером динамики является компания "Цзян Го Го", которая за семь лет модернизировала фруктовые сады на площади 300 гектаров, обеспечила работой более 3,5 тысячи человек и наладила сбыт продукции через сотни интернет-платформ, включая JD.com и Douyin.

Город, пропитанный историей

Кашгар – это еще и уникальное наследие. Здесь похоронен великий мыслитель Юсуф Хос Ходжиб. Мавзолей философа стал местом поклонения для многих мусульман.

Главная достопримечательность города – мечеть Айтигар, одна из крупнейших в Центральной Азии. На пятничные молитвы здесь собирается до 10 тысяч верующих, а в праздничные дни – до 100 тысяч. Не менее значим и мавзолей Ходжи Абаха, где покоится и легендарная тюркская принцесса Сянфэй – наложница китайского императора Цянлуня, вошедшая в историю как воительница и хранительница уйгурских традиций.

Старый город Кашгара - сердце Великого Шелкового пути сохранил неповторимую атмосферу Востока, где древность гармонично соседствует с современностью. Его улочки, глиняные и кирпичные дома в мусульманском стиле, многим из которых более 100 лет, признаны культурным наследием Китая.

Деревня мастеров

Особая гордость региона – деревня Укусак в уезде Шуфу, всего в 10 километрах от Кашгара. Здесь на протяжении 150 лет семьи из поколения в поколение изготавливают национальные музыкальные инструменты. Более 50 видов инструментов – от дутаров до равапов – производятся вручную и расходятся по всему Китаю. Местные мастера удостоены статуса хранителей нематериального культурного наследия, а их инструменты включены в национальные списки КНР. Здесь традиция стала не только ремеслом, но и важнейшей частью культурной идентичности региона.