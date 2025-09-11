Погода
Власти Узбекистана задумали превратить страну в региональный центр финтеха

201  0
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил расширить технологические возможности банков и увеличить долю цифровых сервисов. Подобные меры помогут превратить республику в региональный центр сферы финансовых технологий. Соответствующие планы и инициативы обсуждались 10 сентября на совещании по вопросам развития данного направления, сообщает пресс-служба главы центральноазиатского государства.

Ответственные лица отметили, что определены задачи по организации деятельности Финтех-офиса в Центральном банке страны для определения и управления критериями успешности. Кроме того, одобрены планы по учреждению инновационного хаба для акселерации стартапов, внедрения новых идей и привлечения инвестиций.

Не так давно в ходе диалога с предпринимателями президент заявил о поддержке стартапов, внедрении системы open banking и создании пятилетней стратегии развития финтеха.

По словам чиновников, работа в данном направлении уже ведется. Так, для разработки стратегии эксперты анализируют правовую базу, текущее состояние отрасли, инфраструктуру и кадровый потенциал. Причем к этой деятельности привлечены специалисты из Сингапура.

На основе полученных сведений будут сформированы национальные принципы, определена институциональная архитектура и механизмы межведомственного взаимодействия. В конечном итоге стоит цель по созданию устойчивой, инклюзивной и конкурентоспособной экосистемы финансовых услуг.

Подчеркивалось, что сейчас финансовый рынок невозможно развивать без искусственного интеллекта и технологий блокчейна. По оценкам экспертов, использование современных методов способно увеличить доходы банков на 20%, объем предоставляемых услуг - на 30%, при этом снизив риски на 15%.

Как было сказано на совещании, сегодня мировой рынок финтеха стремительно растет. В текущем году его объем превысил $300 млрд. Ожидается, что к 2030-му показатель достигнет отметки $600 млрд.

Отмечались и достижения Узбекистана. Если в 2018 году в стране насчитывалось всего 24 финтех-компании, то в настоящий момент цифра увеличилась до 103. Причем в этом году местные предприятия отрасли привлекли свыше $260 млн иностранных инвестиций, что в четыре раза превышает соответствующий показатель прошлого года.

Источник: Фергана


URL: https://www.vb.kg/450457
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
