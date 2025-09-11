Погода
"Бишкекзеленстрой" ввело в эксплуатацию новую скважину для орошения

В 2025 году на улицах Льва Толстого и Логвиненко запущена новая скважина, предназначенная для обеспечения поливных работ.

Скважина глубиной 140 метров способна подавать до 65 кубометров воды в час, что позволяет эффективно поддерживать орошение на прилегающей территории.

Новый источник воды обеспечивает полив 8 гектаров земли, создавая благоприятные условия для роста зелёных насаждений.

Ввод скважины в эксплуатацию решает актуальные задачи по водообеспечению и способствует развитию городской зелёной инфраструктуры. Этот шаг является частью системной работы предприятия по улучшению экологической обстановки и благоустройству города.

До конца текущего года планируется пробурить ещё две скважины, что позволит значительно расширить охват поливной системы и повысить эффективность ухода за зелёными зонами столицы.


Теги:
Зеленстрой, Бишкек, полив
