В Бишкеке построят спортивный реабилитационный центр Футбольного союза

- Самуэль Деди Ирие
В столице Кыргызстана планируется строительство нового спортивного реабилитационного центра, сообщает Prosports.kz. Проект реализует объединение юридических лиц "Кыргызский футбольный союз".

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев одобрил распоряжение о предоставлении 1 га земли в Ленинском районе (контур №21) для строительства центра. Участок будет передан в безвозмездное временное пользование сроком на 15 лет с возможностью последующей пролонгации.

Проект реализуется в рамках поддержки развития спорта и соответствует указу президента "О мерах по дальнейшему развитию футбола в КР на 2024–2034 годы" от 25 марта 2024 года.

Для реализации проекта Управление делами президента обязано заключить договор с Футбольным союзом, а министерства и ведомства - оказать содействие в решении всех организационных вопросов.

Новый центр станет важной частью инфраструктуры футбола в стране, предоставляя спортсменам условия для реабилитации и повышения профессионального уровня.


