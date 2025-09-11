Погода
"Акула" из Кыргызстана проведет очередной бой в Японии

130  0
- Самуэль Деди Ирие
9 ноября этого года в Японии спортсмен из Кыргызстана Калыбек Арзыбек уулу проведет очередной бой в рамках представительного турнира по смешанным единоборствам.Одежда для активного отдыха

Как сообщает mma_kyrgyz, турнир Pancrase 357/359 пройдет 9 ноября в Токио. Соперником кыргызстанца Калыбека Арзыбек уулу (боевой псевдоним - "Акула", 12-1) будет японец Наоки Хирата (8-4), в весе до 66 кг.

Отметим, что предыдущий поединок в Японии Калыбек Арзыбек уулу провел 27 июля 2025 года в рамках турнира Pancrase 355.

Боец из Кыргызстана, который является победителем множества турниров по ММА и муай тай, победил японца Исао Кобаяши (27-6-2) нокаутом в первом раунде.


Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
