WP рассказала детали о личности подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

22-летний юноша, подозреваемый в убийстве активиста, был тихим отличником, любил видеоигры, но в последнее время стал политизированным и критиковал Кирка, пишет газета

Предполагаемый убийца американского праворадикального активиста Чарли Кирка, 22-летний Тайлер Робинсон, любил видеоигры, был сдержанным, но в последние годы "политизировался", пишет The Washington Post (WP) о нем.

Убийство 31-летнего Кирка произошло 10 сентября. Преступник выстрелил в шею политика в Университете долины Юта. 12 сентября стало известно о задержании подозреваемого и что им является Робинсон. Молодому человеку может грозить смертная казнь.

Кирк известен как сооснователь организации Turning Point USA (TPUSA), которая занимается продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, ограничения роли государства и традиционных ценностей в школах и университетах страны.

Источники WP рассказали, что Робинсон критиковал Кирка. При этом собеседники газеты описали юношу как отличника, замкнутого, но забавного и любящего шутки, которого им трудно было бы представить убийцей. Из судебного протокола следует, что Робинсон в последние годы "стал более политизированным".

"Парень был тихим, умным, с друзьями, дружная семья в дружном районе - кто так поступает?" - отметила соседка его семьи. Женщина рассказала, что ее внук был на мероприятии, где был убит Кирк, и она не поверила, что преступником считают Робинсона.

Президент Дональд Трамп, сообщая о поимке подозреваемого в убийстве Кирка, рассказал, что содействие в этом оказал отец предполагаемого преступника. CNN сообщал, что юноша признался родителю в содеянном. WP пишет, что в полицию эту информацию передал друг семьи, которому о признании сына сообщил отец. Мужчина узнал своего ребенка на фотографии, распространенной правоохранителями, и уговорил его сдаться, отметил источник WP.

Согласно судебному протоколу, следователи получили от соседа по комнате Робинсона его сообщения, размещенные на платформе Discord, где говорилось о винтовке и гравированных пулях (на гильзах, например, были надписи "эй, фашист" и название итальянской народной песни Bella Ciao). Компания подтвердила, что у юноши был аккаунт, но сообщила, что доказательств его использования при планировании убийства нет.