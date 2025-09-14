Погода
$ 87.35 - 87.78
€ 101.90 - 102.85

WP рассказала детали о личности подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

191  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

22-летний юноша, подозреваемый в убийстве активиста, был тихим отличником, любил видеоигры, но в последнее время стал политизированным и критиковал Кирка, пишет газета

Предполагаемый убийца американского праворадикального активиста Чарли Кирка, 22-летний Тайлер Робинсон, любил видеоигры, был сдержанным, но в последние годы "политизировался", пишет The Washington Post (WP) о нем.

Убийство 31-летнего Кирка произошло 10 сентября. Преступник выстрелил в шею политика в Университете долины Юта. 12 сентября стало известно о задержании подозреваемого и что им является Робинсон. Молодому человеку может грозить смертная казнь.

Кирк известен как сооснователь организации Turning Point USA (TPUSA), которая занимается продвижением консервативных идей, принципов свободного рынка, ограничения роли государства и традиционных ценностей в школах и университетах страны.

Источники WP рассказали, что Робинсон критиковал Кирка. При этом собеседники газеты описали юношу как отличника, замкнутого, но забавного и любящего шутки, которого им трудно было бы представить убийцей. Из судебного протокола следует, что Робинсон в последние годы "стал более политизированным".

"Парень был тихим, умным, с друзьями, дружная семья в дружном районе - кто так поступает?" - отметила соседка его семьи. Женщина рассказала, что ее внук был на мероприятии, где был убит Кирк, и она не поверила, что преступником считают Робинсона.

Президент Дональд Трамп, сообщая о поимке подозреваемого в убийстве Кирка, рассказал, что содействие в этом оказал отец предполагаемого преступника. CNN сообщал, что юноша признался родителю в содеянном. WP пишет, что в полицию эту информацию передал друг семьи, которому о признании сына сообщил отец. Мужчина узнал своего ребенка на фотографии, распространенной правоохранителями, и уговорил его сдаться, отметил источник WP.

Согласно судебному протоколу, следователи получили от соседа по комнате Робинсона его сообщения, размещенные на платформе Discord, где говорилось о винтовке и гравированных пулях (на гильзах, например, были надписи "эй, фашист" и название итальянской народной песни Bella Ciao). Компания подтвердила, что у юноши был аккаунт, но сообщила, что доказательств его использования при планировании убийства нет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450470
Теги:
США, убийство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  