Садыр Жапаров: В Токмоке откроется исламская академия

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 сентября, принял делегацию религиозных лидеров государств-членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В своем выступлении глава государства напомнил, что 6 ноября прошлого года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ, по итогам которого председательство в Организации перешло к Кыргызстану.
Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важнейших направлений сотрудничества в рамках ОТГ является взаимодействие в религиозной сфере.
"Мы должны направить усилия на то, чтобы ценности Ислама - религии веры и нравственности, единства и согласия, сочетались с национальными традициями и культурным наследием тюркского мира и служили светлому будущему наших народов. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению нравственных устоев общества.
В связи с этим ваше заседание имеет особое значение в деле укрепления духовного единства тюркских государств, развития братских и дружественных отношений", - сказал президент.
Он отметил, что Кыргызстан - многоконфессиональная и многонациональная страна. 90 процентов населения составляют мусульмане.
"В этой связи в последние годы в Кыргызстане проведен ряд реформ в религиозной сфере, оказывается всесторонняя поддержка Духовному управлению мусульман Кыргызстана - муфтияту.
В этом году Государственная комиссия по делам религий была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте и вошла в сферу моего личного контроля.
Кроме того, в ближайшие дни в городе Токмок откроется Исламская академия, созданная с целью повышения уровня религиозной грамотности, переподготовки и повышения квалификации религиозных служителей", - сказал Садыр Жапаров и добавил, что принят новый закон, направленный на обеспечение свободы вероисповедания граждан.
Глава государства особо отметил, что в современном мире усиливается влияние различных религиозных течений, и особенно молодежь через интернет и социальные сети легко попадает под их воздействие.
В этой связи Садыр Жапаров подчеркнул, что одной из ключевых задач духовных лидеров является воспитание молодого поколения на основе традиционных религиозных ценностей и национальных обычаев. Он обозначил, что обществу нужны молодые люди с чистой верой, образованные и устойчивые к пагубным влияниям чуждых идей.
В своем выступлении президент призвал духовных лидеров активно работать над тем, чтобы уберечь молодежь от радикальных течений, дать им правильное наставление и знания, способствующие укреплению национального единства и стабильности.
В свою очередь муфтии государств-членов ОТГ выразили благодарность Главе государства за прием и отметили значительные результаты, достигнутые в период председательства Кыргызстана в Организации.
Религиозные лидеры особо отметили важность подобных мероприятий, цель которых содействие укреплению единства, распространению духовных ценностей и сохранению традиционного ислама.
Муфтии заверили, что приложат все усилия для противодействия радикализму, а также для просвещения молодежи и воспитания ее в духе веры, нравственности и национальных традиций.
В завершение встречи Садыр Жапаров был удостоен ордена "Айкөл" Духовного управления мусульман Кыргызстана за значительный вклад в укрепление культурных связей между тюркскими государствами и за поддержку в развитии духовных ценностей.