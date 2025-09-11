Садыр Жапаров: В Токмоке откроется исламская академия

Президент Садыр Жапаров сегодня, 11 сентября, принял делегацию религиозных лидеров государств-членов Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В своем выступлении глава государства напомнил, что 6 ноября прошлого года в Бишкеке состоялся 11-й саммит ОТГ, по итогам которого председательство в Организации перешло к Кыргызстану.

Садыр Жапаров подчеркнул, что одним из важнейших направлений сотрудничества в рамках ОТГ является взаимодействие в религиозной сфере.

"Мы должны направить усилия на то, чтобы ценности Ислама - религии веры и нравственности, единства и согласия, сочетались с национальными традициями и культурным наследием тюркского мира и служили светлому будущему наших народов. Это, в свою очередь, будет способствовать укреплению нравственных устоев общества.

В связи с этим ваше заседание имеет особое значение в деле укрепления духовного единства тюркских государств, развития братских и дружественных отношений", - сказал президент.

Он отметил, что Кыргызстан - многоконфессиональная и многонациональная страна. 90 процентов населения составляют мусульмане.

"В этой связи в последние годы в Кыргызстане проведен ряд реформ в религиозной сфере, оказывается всесторонняя поддержка Духовному управлению мусульман Кыргызстана - муфтияту.

В этом году Государственная комиссия по делам религий была преобразована в Национальное агентство по делам религий и межэтнических отношений при Президенте и вошла в сферу моего личного контроля.

Кроме того, в ближайшие дни в городе Токмок откроется Исламская академия, созданная с целью повышения уровня религиозной грамотности, переподготовки и повышения квалификации религиозных служителей", - сказал Садыр Жапаров и добавил, что принят новый закон, направленный на обеспечение свободы вероисповедания граждан.

Глава государства особо отметил, что в современном мире усиливается влияние различных религиозных течений, и особенно молодежь через интернет и социальные сети легко попадает под их воздействие.

В этой связи Садыр Жапаров подчеркнул, что одной из ключевых задач духовных лидеров является воспитание молодого поколения на основе традиционных религиозных ценностей и национальных обычаев. Он обозначил, что обществу нужны молодые люди с чистой верой, образованные и устойчивые к пагубным влияниям чуждых идей.

В своем выступлении президент призвал духовных лидеров активно работать над тем, чтобы уберечь молодежь от радикальных течений, дать им правильное наставление и знания, способствующие укреплению национального единства и стабильности.

В свою очередь муфтии государств-членов ОТГ выразили благодарность Главе государства за прием и отметили значительные результаты, достигнутые в период председательства Кыргызстана в Организации.

Религиозные лидеры особо отметили важность подобных мероприятий, цель которых содействие укреплению единства, распространению духовных ценностей и сохранению традиционного ислама.

Муфтии заверили, что приложат все усилия для противодействия радикализму, а также для просвещения молодежи и воспитания ее в духе веры, нравственности и национальных традиций.

В завершение встречи Садыр Жапаров был удостоен ордена "Айкөл" Духовного управления мусульман Кыргызстана за значительный вклад в укрепление культурных связей между тюркскими государствами и за поддержку в развитии духовных ценностей.