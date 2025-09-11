В Непале после протестов молодежи премьер-министр подал в отставку

Политический кризис в Непале достиг критической точки после того, как массовые протесты поколения Z (1997-2012) привели к отставке премьер-министра К.П. Шармы Оли и поджогу здания парламента. События развивались невероятно стремительно – от запрета социальных сетей до кровопролитных столкновений, которые унесли жизни около 20 человек за один день. Кризис начался с решения правительства заблокировать 26 популярных социальных платформ, включая Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube и X. Официальные власти объяснили запрет несоблюдением новых требований по регистрации и подчинению государственному надзору. Компании должны были назначить контактное лицо в стране и соблюдать местное законодательство, но критики восприняли это как попытку цензуры и подавления политической оппозиции.

Протесты начались утром 8 сентября в районе Майтигхар в столице страны – Катманду. Демонстрации организовали студенты и молодые граждане под лозунгами против коррупции и неравенства. Движение быстро переросло первоначальные требования отмены блокировки соцсетей и превратилось в масштабное выступление против системной коррупции и политической элиты страны. Ключевую роль в мобилизации протестующих сыграла проблема так называемых "непо кидс" – детей высокопоставленных чиновников. В социальных сетях стали вирусными видео, показывающие роскошный образ жизни детей политиков, включая дорогие автомобили, часы и рестораны. Особое возмущение вызвали кадры с сыном бывшего главного судьи Верховного суда и сыном министра юстиции, демонстрирующие богатство на фоне бедности большинства населения.

Годовой доход на душу населения в Непале составляет примерно 1400 долларов – самый низкий показатель в Южной Азии, а уровень бедности стабильно превышает 20%. Безработица среди молодежи достигает 20%, и правительство оценивает, что более 2000 молодых людей ежедневно покидают страну в поисках работы на Ближнем Востоке или в Юго-Восточной Азии. Ситуация кардинально обострилась, когда демонстранты попытались прорваться к зданию федерального парламента в районе Нью-Банешвар. Силы безопасности применили водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и оружие против протестующих. В результате стрельбы погибли 19 человек – 17 в Катманду и двое в городе Итахари на востоке страны. Сотни получили ранения.

Вечером 8 сентября министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку на экстренном заседании кабинета, взяв на себя моральную ответственность за кровопролитие. Правительство ввело бессрочный комендантский час в Катманду и других городах, но это не остановило разгневанную молодежь. На следующий день протесты приобрели еще более радикальный характер. Демонстранты подожгли дома ключевых политических лидеров, включая президента Рама Чандру Паудела, лидера крупнейшей партии Шера Бахадура Деубу и бывшего премьер-министра Пушпу Камала Дахала. Местные СМИ сообщили, что армия эвакуировала министров с их резиденций с помощью вертолетов. Кульминацией стал штурм здания парламента, которое протестующие подожгли после известия об отставке премьер-министра. Ликующая молодежь ворвались в парламентский комплекс, размахивая руками и скандируя лозунги, пока дым поднимался от частей здания. К.П. Шарма Оли объявил о своей отставке во вторник, 9 сентября, в письме президенту Рамчандре Паудел, заявив, что уходит "для содействия решению проблемы и политическому урегулированию в соответствии с конституцией".

В попытке успокоить ситуацию правительство отменило запрет на социальные сети уже во вторник утром. А Оли также пообещал создать следственный комитет для расследования насилия в течение 15 дней и выплатить компенсации семьям погибших, а также обеспечить бесплатное лечение раненых. Однако отставка премьер-министра не прекратила беспорядки. Международный аэропорт Катманду временно закрылся из-за проблем с безопасностью, так как дым от пожаров влиял на видимость. Тем временем армия заявила, что "возьмет на себя ответственность" за страну в отсутствие премьер-министра для обеспечения "правопорядка".

Источник: shazoo.ru