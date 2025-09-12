Предприниматели Кыргызстана развивают торговлю с Китаем

С 15 по 20 августа в Кашгаре (СУАР, КНР) прошла 15-я международная ярмарка "Центральная Азия – Южная Азия", где приняли участие производители Китая, стран Центральной и Южной Азии, в том числе из Кыргызстана. С некоторыми из них корреспонденту нашего издания удалось побеседовать.

Айгерим представляет ИП Ильязова по производству одежды и головных уборов из войлока и хлопка в этностиле под брендом "Марай":

- Мы участвуем уже в пятой выставке в Китае. До этого демонстрировали свою продукцию в Шанхае, Урумчи. Цель нашего участия в таких выставках – найти клиентов в Китае, которые готовы покупать в больших объемах.

- Вы сказали, что ранее участвовали на выставках в Шанхае, Урумчи. Есть результаты?

- Да, конечно. Нашу продукцию берут магазины в Урумчи. Мы им отправляем один раз в два месяца. Берут бутики в Шанхае.

- А какой у вас ценовой сегмент? Ваша продукция дорогая, средняя или низкая по цене?

- По-разному. К примеру, вот эта сумка стоит 300 юаней. В основном мы продаем оптом.

- Почему вы выбрали для торговли Китай?

- Здесь много людей, и торговля идет хорошо. Хотим открыть даже бутик в Синьцзяне.

Алия, менеджер по продажам компании "Герой":

- Мы производим кондитерские и хлебобулочные изделия, сэндвичи. На выставке хотим прорекламировать компанию для китайского рынка. Планируем экспортировать свою качественную и вкусную продукцию после запуска железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Наша продукция пользуется спросом в Казахстане, куда в сутки отправляем 2,5-3 тысячи упаковок, для Бишкека производим в сутки 2 тысячи упаковок.

Алымжан Закиров, директор компании "Бал Кинг", реализация кыргызского меда:

- Мы реализуем мед почти со всех регионов Кыргызстана. Уже много лет экспортируем мед в Китай. На Кашгарскую выставку приезжаем в четвертый раз. У нас появились здесь свои клиенты, которые знают продукцию под брендом "Али Бал". Ждем, когда построят дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, потому что тогда станет легче ее доставлять.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg