Погода
$ 87.46 - 87.79
€ 101.55 - 102.50

Предприниматели Кыргызстана развивают торговлю с Китаем

105  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 15 по 20 августа в Кашгаре (СУАР, КНР) прошла 15-я международная ярмарка "Центральная Азия – Южная Азия", где приняли участие производители Китая, стран Центральной и Южной Азии, в том числе из Кыргызстана. С некоторыми из них корреспонденту нашего издания удалось побеседовать.

Айгерим представляет ИП Ильязова по производству одежды и головных уборов из войлока и хлопка в этностиле под брендом "Марай":

- Мы участвуем уже в пятой выставке в Китае. До этого демонстрировали свою продукцию в Шанхае, Урумчи. Цель нашего участия в таких выставках – найти клиентов в Китае, которые готовы покупать в больших объемах.

- Вы сказали, что ранее участвовали на выставках в Шанхае, Урумчи. Есть результаты?

- Да, конечно. Нашу продукцию берут магазины в Урумчи. Мы им отправляем один раз в два месяца. Берут бутики в Шанхае.

- А какой у вас ценовой сегмент? Ваша продукция дорогая, средняя или низкая по цене?

- По-разному. К примеру, вот эта сумка стоит 300 юаней. В основном мы продаем оптом.

- Почему вы выбрали для торговли Китай?

- Здесь много людей, и торговля идет хорошо. Хотим открыть даже бутик в Синьцзяне.

Алия, менеджер по продажам компании "Герой":

- Мы производим кондитерские и хлебобулочные изделия, сэндвичи. На выставке хотим прорекламировать компанию для китайского рынка. Планируем экспортировать свою качественную и вкусную продукцию после запуска железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Наша продукция пользуется спросом в Казахстане, куда в сутки отправляем 2,5-3 тысячи упаковок, для Бишкека производим в сутки 2 тысячи упаковок.

Алымжан Закиров, директор компании "Бал Кинг", реализация кыргызского меда:

- Мы реализуем мед почти со всех регионов Кыргызстана. Уже много лет экспортируем мед в Китай. На Кашгарскую выставку приезжаем в четвертый раз. У нас появились здесь свои клиенты, которые знают продукцию под брендом "Али Бал". Ждем, когда построят дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан, потому что тогда станет легче ее доставлять.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450486
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  