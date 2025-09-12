Для поддержки женщин Кыргызстана Китай открыл центр цифрового развития

В рамках V Международного женского бизнес-форума Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики Лю Цзянпин и президент Конгресса женщин Кыргызстана совместно открыли кыргызско-китайский центр цифрового развития для женщин.

Этот центр, как подчеркивалось на торжественной церемонии, станет еще одним значимым проектом сотрудничества между нашими странами в сфере поддержки женщин. Для создания центра Всекитайская федерация женщин подарила Конгрессу женщин Кыргызстана 83 ноутбука, а посольство выделило один миллион двести тысяч сомов.

- Мы искренне надеемся, что новый центр будет способствовать повышению цифровой грамотности кыргызстанок, откроет им большие возможности для профессионального роста и позволит внести свой вклад в цифровую трансформацию страны, - сказала госпожа Лю Цзянпин.

Ноутбуки были вручены во время бизнес-форума представительницам из всех регионов страны. Сельчанки не скрывали своей радости. Для большинства из них такой подарок был заветной мечтой.

- В республике глобально идут процессы цифровизации и общественных трансформаций. Только и говорят об этом. И понимаешь, что без знания основ компьютерных технологий можешь оказаться, как говорится, не у дел. Уверена, что знания и навыки работы, которые я получу в процессе обучения, помогут мне наладить онлайн-торговлю выращенными мною фруктами. Эти знания пригодятся и в других аспектах жизнедеятельности. Не терпится прямо сейчас начать обучение, - поделилась своей радостью фермер из Чаткала.

В Китае говорят, что женщины "поддерживают половину неба", имеется в виду, что женщины играют равную с мужчинами роль в семье и обществе. С этой известной фразы начала свое выступление посол Лю Цзянпин.

Как подчеркнула госпожа Лю Цзянпин на церемонии вручения ноутбуков, КНР всегда придавала и придает большое значение защите прав и интересов женщин.

- В Конституции Китая закреплен принцип равенства полов в избирательном праве и процессе, в правах на управление делами государства. Женщины Китая значительно повысили свой социальный статус, ныне их права полностью обеспечены на законодательном уровне, что позволило им стать значимой силой в прогрессе страны. Каждый шаг в достижениях современного Китая не может обойтись без участия и вклада китайских женщин, - отметила госпожа посол.

По ее словам, китайские женщины также внесли и вносят огромный уникальный вклад в развитие женского движения во всем мире. В 1995 году на 4-й Всемирной женской конференции в Пекине были приняты Пекинская декларация и Программа действий. Они определили стратегические цели и политические рамки, направленные на содействие равенству полов и на обеспечение прав женщин. Документы были одобрены единогласно 189 странами, преобладающим числом стран-членов ООН. Пекинская платформа действий по настоящее время считается главным глобальным стратегическим документом о гендерном равенстве.

На Всемирном женском саммите в Пекине в 2015 году Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с важной речью, в которой глубоко изложена позиция Китая по содействию равенству полов и всестороннему развитию женщин, что придало новую силу женскому движению во всем мире. В этом году Китай проведет в Пекине очередной глобальный женский саммит.

- В течение тридцати лет, с момента конференции в 1995 году, Китай практическими действиями поддерживает женщин во многих странах мира. Китай учредил совместно с ЮНЕСКО премию в области образования девочек и женщин. Тесное сотрудничество Китая с ЮНЕСКО, особенно учреждение премии за достижения в области образования девочек и женщин, послужило примером, предоставило ценный опыт и сыграло образцовую роль в развитии образования девочек и женщин по всему миру. Китай оказывает содействие в реализации проектов по оказанию помощи детям и матерям в развивающихся странах, - рассказала Лю Цзянпин.

- Сотрудничество Китая и Кыргызстана стало важной частью отношений между нашими странами. Всекитайская федерация женщин поддерживает тесное сотрудничество с Конгрессом женщин Кыргызстана. Члены конгресса по приглашению федерации постоянно посещают Китай, участвуют в разных форумах, а также тесно взаимодействуют с женскими организациями разных провинций Китая.

Посольство Китая в Кыргызстане также поддерживает дружеские связи с конгрессом и оказывает помощь в разных проектах. В частности, при поддержке посольства уже несколько лет осуществляется очень важный проект "Образованная женщина – образованная страна". Совместными усилиями были созданы учебный швейный центр и компьютерный центр, - сказала госпожа посол, речь которой прерывалась аплодисментами присутствующих участниц бизнес-форума в знак благодарности и солидарности.

Посол Лю Цзянпин на вопрос журналистов, почему было решено открыть именно центр цифрового развития для женщин, ответила: "Мы знаем, что в Кыргызстане бурно развивается цифровая экономика. Мир живет в условиях цифровизации. И сотрудничество в этой сфере сегодня актуально. Цифровая грамотность, безусловно, поможет жительницам вашей страны быстрее найти работу. А трудоустройство женщин очень важно для любой страны. Центр поможет им освоить знания в этой отрасли, повысить профессиональные навыки. Тем более, что в вашей стране удивительно талантливые женщины, активные, деятельные. Они заслуживают восхищения".

Госсекретарь Иманкулов: Кыргызстанки быстро осваивают "цифру"

На сегодняшний день 29 процентов малого и среднего бизнеса возглавляют женщины, - сказал государственный секретарь Кыргызстана Марат Иманкулов, выступая на V Международном женском бизнес-форуме. Кстати, он был организован и проведен опять же женщинами - Конгрессом женщин нашей страны.

По словам Марата Иманкулова, наибольшая активность кыргызстанок наблюдается в швейной отрасли, сельском хозяйстве, образовании. Они быстро осваивают и информационные технологии. Иманкулов заявил, что государство совместно с международными партнерами, в частности, из Китая продолжает оказывать поддержку женщинам-предпринимателям, в том числе через финансовые и образовательные инструменты.

Женщины вносят особый вклад в развитие мира

- Нашим отношениям с китайскими подругами более 30 лет, а совместная повестка сотрудничества созвучна все эти годы. Основными нашими приоритетами сотрудничества являются вовлечение женщин в предпринимательство, сферу технологий, экономику, образование, в решение экологических проблем. Но мы, женщины двух стран, стремимся укрепить свое влияние и на международную политику. На своих встречах мы все больше обсуждаем не то, что мир должен сделать для женщин, а то, что женщины могут сделать для мира, - подчеркнула президент Конгресса женщин Кыргызстана Замира Акбагышева.

Как заявила Замира Акбагышева, несмотря на то, что в Кыргызстане женщины привержены традиционным семейным ценностям, профессиональная карьера для них также важна, как и семья. "В последнее время мы ощущаем поддержку государства, которое стремится создавать правовые и практические условия для самореализации женской половины страны, чтобы вклад в ее развитие со стороны мужчин и женщин дополнял друг друга", - пояснила лидер женского движения Кыргызстана.

Политика по-женски: стремление к согласию, гармонии и гибкость

Президент Торгово-промышленной палаты КР Темир Сариев считает, что роль женщин в Кыргызстане огромна и постоянно возрастает.

- Мои соотечественницы продвигают нашу культуру, экономику, укрепляют международные отношения. Мы это видим на примере развивающихся и крепнущих отношений с Китаем и другими странами ближнего и дальнего зарубежья. Как я уже отмечал, женщинам присущи стремление к согласию, гибкость, чуткость, сострадание, внимание к деталям - все те качества, без которых невозможно как гармоничное развитие общества, так и доверительные международные отношения.

Торгово-промышленная палата работает в тесном контакте с конгрессом. Есть несколько программ. В новый закон о предпринимательстве включено такое понятие, как женщина-предприниматель. Закон также расширяет для женщин доступ к кредитным ресурсам. А этот форум еще больше сплотит международное женское предпринимательское сообщество. В его работе участвовали делегации из Китая, Узбекистана, Казахстана и других стран, - отметил Темир Сариев.