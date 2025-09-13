Погода
Арест по делу Макгрегора: пара подозревается в лжесвидетельстве

- Самуэль Деди Ирие
Пара, предоставившая аффидевиты, которые впоследствии были отозваны из апелляции по гражданскому делу о изнасиловании с участием Конора Макгрегора, была арестована по подозрению в лжесвидетельстве.

Саманта О"Рейли и Стивен Камминс были задержаны утром в четверг и, как ожидается, будут допрошены детективами. Оба отрицают обвинения.

Они предоставили присяжные показания в поддержку попытки Макгрегора оспорить решение Высокого суда, установившего, что он изнасиловал Никиту Ханд в дублинском отеле в декабре 2018 года. Их аффидевиты были отозваны в день начала апелляционного процесса в июле.

Гарда начала расследование, чтобы установить, было ли совершено лжесвидетельство после отзыва доказательств.

О"Рейли и Камминс, которые ранее жили напротив дома госпожи Ханд в районе Дримна, утверждали, что видели, как её тогдашний парень избивал её в ночь предполагаемого нападения. Госпожа Ханд отвергла это утверждение, назвав его ложным.

Оспариваемые показания должны были сыграть значительную роль в апелляции Макгрегора, которую он в итоге проиграл. В прошлом году госпоже Ханд было присуждено €250 000 в качестве компенсации по решению Высокого суда.


Теги:
смешанные бои
