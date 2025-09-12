Боксеры Кыргызстана завершили выступление на чемпионате мира в Ливерпуле

Сборная Кыргызстана по боксу завершила участие на чемпионате мира по версии World Boxing, который проходит с 4 по 14 сентября в Англии.

Страну представляли восемь спортсменов под руководством главного тренера Данияра Тологон уулу и его помощника Улана Сагынбаева. Последним из кыргызстанцев, кто продолжал борьбу за медаль, был Ихтияр Нишонов (70 кг). В четвертьфинале он уступил чемпиону мира и Азиатских игр японцу Сэвону Окадзаве со счетом 1:4.

Несмотря на ряд удачных боев в ранних стадиях турнира, ни одному из кыргызстанских боксеров не удалось пробиться в полуфинал. В решающих поединках чемпионата мира, которые пройдут 12–14 сентября, будут разыграны медали в различных весовых категориях.