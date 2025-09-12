В Панфиловском районе пьяный водитель сорвал погоны с милиционера

В Панфиловском районе Чуйской области во время рейда "За рулем" сотрудники милиции остановили автомобиль Mazda. За рулём находился мужчина с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

На требование предъявить документы водитель отказался реагировать, начал ругаться нецензурной бранью и применил физическую силу. В результате он нанёс телесные повреждения милиционеру, сорвал с него погоны и повредил форменное обмундирование, после чего скрылся с места происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 280 (Хулиганство) УК КР. В ходе оперативных мероприятий личность нарушителя установили. Им оказался местный житель К.Н., 1998 года рождения. Мужчина был задержан и доставлен в ОВД, где медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения. Задержанный водворен в ИВС.

Расследование продолжается, действиям водителя будет дана правовая оценка.