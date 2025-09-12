Погода
В Джети-Огузском районе задержаны браконьеры с незаконным уловом рыбы

297  0
- Назгуль Абдыразакова
Сотрудники ОВД Джети-Огузского района выявили факт незаконного вылова рыбы на берегу водоёма, впадающего в озеро Иссык-Куль, в селе Барскоон. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

В ходе рейда были задержаны двое мужчин: Б.А., 1973 года рождения, уроженец села Барскоон, и Т.Т., 1983 года рождения, уроженец Узгенского района Ошской области. Они занимались браконьерством с использованием синтетических сетей.

При осмотре места происшествия у задержанных изъяли свежепойманную рыбу и синтетические сети. Факт нарушения зарегистрирован в ЕРП ОВД Джети-Огузского района. Возбуждено уголовное дело по статье 310 УК КР.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания города Каракол в соответствии со статьями 96-97 УПК КР. Следствие продолжается.


Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, браконьерство
