Погода
$ 87.47 - 87.76
€ 101.87 - 102.72

Боец UFC Корт МакГи пережил передозировку героином

79  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Ветеран UFC Корт МакГи откровенно рассказал, что восемь лет назад умер на восемь минут после передозировки героином. Этот инцидент стал переломным моментом в его жизни.

"То, что должно было стать концом моей истории, стало началом второго шанса", - сообщил МакГи. Сегодня он является трезвым, воспитывает троих детей и активно поддерживает людей, борющихся с зависимостями.

Несмотря на трудности в спортивной карьере - в последних пяти боях он выиграл только один - МакГи считает своей главной победой преодоление зависимости. "Каждый день трезвости - доказательство того, что надежда сильнее отчаяния", - отметил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450501
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  