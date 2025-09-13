Боец UFC Корт МакГи пережил передозировку героином

Ветеран UFC Корт МакГи откровенно рассказал, что восемь лет назад умер на восемь минут после передозировки героином. Этот инцидент стал переломным моментом в его жизни.

"То, что должно было стать концом моей истории, стало началом второго шанса", - сообщил МакГи. Сегодня он является трезвым, воспитывает троих детей и активно поддерживает людей, борющихся с зависимостями.

Несмотря на трудности в спортивной карьере - в последних пяти боях он выиграл только один - МакГи считает своей главной победой преодоление зависимости. "Каждый день трезвости - доказательство того, что надежда сильнее отчаяния", - отметил он.