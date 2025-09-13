Погода
Кыргызстанцы примут участие в слёте Всемирного фестиваля молодёжи-2025

- Канат Кожоев
С 17 по 21 сентября в городе Нижний Новгород (Россия) состоится слёт Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) - масштабное международное событие, которое объединит молодых лидеров, активистов, учёных, предпринимателей и творческую молодёжь со всего мира. Всего для участия в слёте было подано более 62 заявок из 175 стран.

В этом престижном мероприятии примет участие и делегация молодёжи из Кыргызской Республики.

Слёт ВФМ-2025 станет продолжением фестиваля, прошедшего в Сочи в 2024 году, и соберёт активистов, представителей сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства, ІТ. Участниками станут более двух тысяч молодых людей из десятков стран. В фокусе – вопросы устойчивого развития, цифровой трансформации, глобального партнёрства, экологии, культурного обмена и общественной активности.

Молодые кыргызстанцы, прошедшие конкурсный отбор, получат возможность представить свою страну на мировой арене, поделиться своими проектами и идеями, а также поделиться опытом с международными коллегами.

В рамках слёта участники смогут приобрести множество полезных знакомств в России и за рубежом; поучаствовать в баттлах по актуальным молодёжным темам; развить свои компетенции и навыки в ходе воркшопов, кейс-стади и мастер-классов; представить свой стартап и найти инвестора; пройти кастинг в творческие лейблы в продюсерском центре; побывать в медиамастерской и научиться производству контента; испытать себя в экстремальных видах спорта; создать самую большую картину в мире и многое другое.

Особое внимание будет уделено вопросам развития молодёжного предпринимательства, цифровых навыков и экосознания - направлениям, в которых активно задействуется молодёжь. На культурной площадке фестиваля Кыргызстан представит национальные танцы, музыку, народные ремёсла и элементы традиционного быта.

Участие Кыргызской Республики в ВФМ-2025 – это вклад в построение более открытого, взаимопонимающего и многонационального мира. Молодёжь страны показывает, что готова не только быть частью глобального диалога, но и активной его участницей.


Теги:
молодежь, Россия, фестиваль, Кыргызстан
