В Балыкчы задержан мужчина, хранивший крупную партию марихуаны

- Назгуль Абдыразакова
В Балыкчы задержан местный житель, превративший заброшенный дом в наркохранилище. У него изъяли около 20 килограммов марихуаны.

Как сообщили в УВД Иссык-Кульской области, 2 сентября сотрудники милиции задержали 37-летнего М.М., ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Мужчину поймали на месте при сушке наркотических растений.

При обыске в заброшенном жилом доме, расположенном рядом с местом его проживания, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли около 20 килограммов марихуаны. Установлено, что дом принадлежит семье, которая давно не живёт в городе.

Факт зарегистрирован в ЕРП, возбуждено уголовное дело по статье 283 УК КР ("Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере").

На предварительном допросе задержанный полностью признал свою вину. Суд города Балыкчы избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу до окончания следствия.

Следствие продолжается.


