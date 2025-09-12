Реакция Индии на изменяющиеся террористические угрозы в Джамму и Кашмире

За последний год терроризм в Джамму и Кашмире претерпел значительные изменения в географии и методах атак. Самым резонансным стал теракт возле Пахалгама в апреле 2025 года, где погибли 26 туристов. Индия связывает эти атаки с пакистанскими группировками, которые стремятся подорвать социальную стабильность и нанести удар по туристической отрасли. В ответ власти усилили меры безопасности, адаптируя тактику и сотрудничая с международными партнёрами для борьбы с растущей угрозой.

За последний год терроризм в Джамму и Кашмире изменился как в географическом плане, так и по методам ведения боевых действий. Самым болезненным событием стала атака возле Пахалгама 22 апреля 2025 года, когда вооружённые боевики убили 26 туристов. Иностранный секретарь Индии заявил, что нападавшие - кадры пакистанской организации Лашкар-е-Тайба, действовавшие под прикрытием другого имени, и что целью нападения было нанесение удара по туризму и провокация религиозного конфликта. Это намерение сеять страх, нацеливаясь на гражданских из одной религиозной общины, было заметно и ранее, в атаке на автобус в Реаси 9 июня 2024 года, когда транспорт с индуистскими паломниками подвергся обстрелу и упал в овраг. В совокупности эти инциденты демонстрируют сознательную попытку обострить религиозный конфликт и ударить по уязвимым целям.

Долгие годы основным театром боевых действий была долина Кашмира. В 2024 и 2025 годах многие инциденты переместились южнее Пир-Панджала, в район Джамму - полосы Ражори-Пунч-Дода, где леса, высокие хребты и разбросанные деревни предоставляют небольшим группам возможность скрываться. Сообщается о заметном росте числа нападений на силы безопасности в Джамму по сравнению с предыдущими годами. К этому относится и смертельный бой в Доде 16 июля 2024 года, в результате которого погибли четыре военнослужащих индийской армии, а также продолжающиеся столкновения в 2025 году.

Тактика адаптировалась к этому рельефу. Малые, хорошо подготовленные группы применяют внезапные засады, короткие стычки в сумерках и быстро уходят в густые леса. Обнаруженное оружие включало карабины M4 американского производства и боеприпасы с "стальным сердечником", способные пробивать защитное снаряжение, которые, по данным служб безопасности, связаны с трансграничными каналами поставок. Эти тенденции отмечались во время всплеска активности в Джамму в 2024 году, в том числе в столкновениях в Катхуа и Пунче. Хотя такие сведения основаны на изъятых образцах и официальных брифингах, они соответствуют тому, с чем сталкивались силы на местах.

Дело Пахалгама - самый наглядный пример религиозной подоплеки. По подробному правительственному брифингу, нападавшие применили выстрелы в голову с близкого расстояния, чтобы усилить шок и страх, а атаку спланировали так, чтобы повредить туристический сезон, который в предыдущем году привлек рекордные 23 миллиона посетителей. В том же брифинге подчёркивалось, что целью операции было разрушение социальной гармонии; Совет Безопасности ООН осудил резню и потребовал привлечь к ответственности тех, кто её планировал и финансировал.

Граждане, приехавшие в Джамму и Кашмир из других регионов, оказались в зоне повышенного риска из-за своей уязвимости и высокого пропагандистского эффекта. В октябре 2024 года боевики убили семь человек у туннельного объекта, шесть из них были мигрантами, что подчёркивает, что на неродных рабочих по-прежнему охотятся. Потери понесли и силовики - от Доды в 2024 году до Кульгама в 2025-м, где в лесном бою погибли двое солдат вместе с двумя террористами. Паломники и туристы, люди, путешествующие по вере или для отдыха, пострадали в Реаси в 2024 и Пахалгаме в 2025 году.

За многими из этих нападений стоит сеть фронтов и псевдонимов, скрывающих пакистанские организации. "Фронт сопротивления", признанный Индией, взял на себя ответственность за атаку в Пахалгаме, но затем исчез из публичных сообщений под давлением. В июле 2025 года США включили эту группу в список иностранных террористических организаций, что Индия приветствовала как признание роли коллектива в трансграничном насилии. Такие шаги помогают изолировать руководителей и финансистов, а также согласовать международное правоохранение с доказательной базой Индии.

Ответ Индии за последний год был твёрдым и многоуровневым. После Пахалгама система безопасности скорректировала тактику в долине и вдоль Пир-Панджала, объявив о пересмотренном подходе, который привёл к ряду успешных операций в мае–июне 2025 года. Администрация также укрепила очевидно уязвимые объекты. Для Амарнатх-Ятры 2025 года власти объявили паломнические маршруты временной "зоной запрета полётов" и расширили воздушное наблюдение, чтобы предотвратить угрозы с помощью дронов. Эти меры дополнили прежние рейды против надземных сетей и ужесточение безопасности на дорогах для паломников и туристов.

Дипломатически и оперативно Нью-Дели обозначил год как испытание национальной решимости. Брифинг иностранного секретаря 7 мая 2025 года изложил позицию Индии о том, что исполнители, организаторы и спонсоры находятся за границей, и что Индия будет действовать осторожно и пропорционально, чтобы сдержать новые атаки и разрушить инфраструктуру, которая им способствует. Она говорит гражданам и миру о том, что Индия защитит жизнь, экономику и социальный мир, одновременно сдерживая эскалацию и требуя ответственности на международных площадках.

Развивающаяся террористическая угроза в Джамму и Кашмире требует комплексного и постоянного ответа, соответствующего адаптивности противников. Перемещение угрозы из долины Кашмира в сложный лесной пояс Джамму - тактическая эволюция, а многоуровневый подход Индии, сочетающий усиленные операции безопасности, дипломатическое давление и международное сотрудничество, демонстрирует глубокое понимание сложности угрозы. По мере того как Индия укрепляет свою систему безопасности, сохраняя пропорциональность ответных мер, основной акцент остаётся на защите жизни, сохранении экономического роста и недопущении того, чтобы терроризм достиг своей главной цели - распространения страха и разногласий.