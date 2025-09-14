Фермерам Кыргызстана рекомендуют сажать чеснок, лук и свёклу

С целью эффективного использования сельскохозяйственного сезона и повышения урожайности Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики рекомендует аграрным производителям заранее подготовиться к осеннему посеву холодостойких культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Овощные культуры, рекомендованные для посева под зиму: чеснок, лук, свёкла.

Эти культуры успевают укорениться до наступления устойчивых заморозков и дают ранние всходы весной, что способствует получению раннего урожая.

Зерновые культуры: - озимая пшеница, - озимый ячмень, - овёс. Озимые зерновые позволяют эффективно использовать влагу зимне-весеннего периода и обеспечивают более высокую урожайность по сравнению с яровыми культурами.

Плодово-ягодные культуры, рекомендованные для осенней посадки: - малина, чёрная смородина, крыжовник, - морозоустойчивые сорта винограда, - яблоня, груша, вишня, слива. Осенняя посадка плодово-ягодных культур способствует хорошему укоренению до начала весеннего вегетационного периода и закладывает основу для получения обильного урожая в будущем.