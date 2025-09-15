Вакунов: После трагедии в "Крокус Сити Холле" РФ усилила меры по миграции

В эфире "Биринчи радио" чрезвычайный и полномочный посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов заявил, что вопросы трудовой миграции сегодня остаются одними из самых острых. Он напомнил о трагедии в "Крокус Сити Холле", подчеркнув, что именно подобные события вынуждают Россию усиливать меры безопасности.

По словам дипломата, тема миграции регулярно обсуждается на всех уровнях. Так, во время визита спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в Бишкек состоялся предметный разговор. "Мы договорились, что нужно подходить к этому вопросу максимально тщательно и профессионально. Все нововведения, которые сейчас разрабатываются в России, направлены на легализацию миграции и улучшение условий пребывания трудовых мигрантов, в том числе граждан Кыргызстана", - отметил Вакунов.

Посол уточнил, что законодательные инициативы строятся по принципу "двух сторон": с одной стороны - создание более комфортных условий для законопослушных мигрантов, с другой - ужесточение мер в отношении нарушителей. При этом, подчеркнул он, санкции в первую очередь будут касаться и граждан России, которые содействуют нелегальной миграции.

Особое внимание уделяется цифровизации процессов, что, по словам Вакунова, должно упростить систему трудоустройства кыргызстанцев. "Есть обоюдная заинтересованность. Россия нуждается в квалифицированных кадрах, а Кыргызстан - в доходах, которые приносят его граждане. Только за прошлый год трудовые мигранты из КР перевели на родину почти 3 миллиарда долларов", - сообщил дипломат.

Он добавил, что при парламентах двух стран предложено создать комиссии, которые будут работать над совершенствованием законодательства и заранее устранять возможные противоречия.

Как известно, 10 сентября в России завершился процесс легализации трудовых мигрантов. В отношении тех, кто остался в нелегальном положении, будут применяться все предусмотренные законом ограничения, включая запрет на повторный въезд.