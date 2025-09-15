У подножия пика Ленина активисты восстановили обелиск погибшим десантникам

У подножия пика Ленина завершена реставрация памятника - обелиска в честь десантников, погибших при уникальной высадке на гору в 1968 году.

Работы выполнены автономной некоммерческой благотворительной организацией из города Екатеринбурга "Георгий Победоносец" из Свердловской области совместно с активистом из Кыргызстана Михаилом Агафоновым.

- Благодаря совместным усилиям, сегодня мемориальное место приведено в порядок и сохранено для будущих поколений. Это важный шаг в деле сохранения памяти о героях, - говорит Михаил Агафонов.

Напомним, что 27 июля 1968 года произошёл первый в истории парашютный десант на одну из самых высоких вершин мира - пик Ленина (7134 м). В операции участвовали 46 человек - 36 срочников и 10 инструкторов.

Трагедия унесла жизни четырёх героев:

– старшины Владимира Мекаева,

– старшего сержанта Валерия Глаголева,

– рядового Юрия Юматова,

– инструктора Вячеслава Томаровича.

Из-за высоты и сложных условий тела погибших не удалось эвакуировать, и они были захоронены у подножия горы. На самой вершине остались Владимир Мекаев и Глаголев Глаголев.