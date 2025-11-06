Погода
$ 87.32 - 87.78
€ 100.45 - 101.40

Минсельхоз КР получил 652 обращения по итогам III Народного курултая

96  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики поступило 652 обращения, озвученные в ходе III Народного курултая, который прошёл 20–21 декабря 2024 года.

Согласно данным ведомства, 50% обращений касались вопросов ирригации, ещё 30% - обеспечения населения питьевой водой. Остальные заявления затрагивали темы рационального использования пастбищ, строительства перерабатывающих предприятий и торгово-логистических центров, развития ветеринарной службы, обеспечения минеральными удобрениями, совершенствования племенного животноводства и предоставления льготных кредитов.

По итогам девяти месяцев 2024 года Минсельхоз реализовал ряд мероприятий. Завершено строительство 10 суточных и декадных регулирующих бассейнов, ещё на 12 объектах продолжаются работы, а по 29 - ведётся проектирование. Проведены ремонтные и очистные работы на 430 км каналов, 302 гидротехнических сооружениях, 123 водомерных постах и 91 насосной станции.

Кроме того, системы капельного и дождевального орошения установлены на площади 8 365 гектаров, из которых 1 702 гектара - государственные земли, а 6 663 гектара - частные фермерские хозяйства. Начато строительство завода по производству бетонного полотна, с планом покрытия 500 тыс. кв. метров каналов в 2025 году.

В 85 сёлах ведутся строительные работы по обеспечению населения чистой питьевой водой. До конца 2025 года планируется полностью обеспечить водой 60 сёл.

Для системного решения вопросов исполнения обращений делегатов полномочные представители Президента КР в областях, главы районных администраций и сельских управлений ежемесячно проводят онлайн-совещания. Контроль за их реализацией осуществляется на уровне руководства министерства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/450549
Теги:
курултай, Минсельхоз
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  