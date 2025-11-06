Минсельхоз КР получил 652 обращения по итогам III Народного курултая

В Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики поступило 652 обращения, озвученные в ходе III Народного курултая, который прошёл 20–21 декабря 2024 года.

Согласно данным ведомства, 50% обращений касались вопросов ирригации, ещё 30% - обеспечения населения питьевой водой. Остальные заявления затрагивали темы рационального использования пастбищ, строительства перерабатывающих предприятий и торгово-логистических центров, развития ветеринарной службы, обеспечения минеральными удобрениями, совершенствования племенного животноводства и предоставления льготных кредитов.

По итогам девяти месяцев 2024 года Минсельхоз реализовал ряд мероприятий. Завершено строительство 10 суточных и декадных регулирующих бассейнов, ещё на 12 объектах продолжаются работы, а по 29 - ведётся проектирование. Проведены ремонтные и очистные работы на 430 км каналов, 302 гидротехнических сооружениях, 123 водомерных постах и 91 насосной станции.

Кроме того, системы капельного и дождевального орошения установлены на площади 8 365 гектаров, из которых 1 702 гектара - государственные земли, а 6 663 гектара - частные фермерские хозяйства. Начато строительство завода по производству бетонного полотна, с планом покрытия 500 тыс. кв. метров каналов в 2025 году.

В 85 сёлах ведутся строительные работы по обеспечению населения чистой питьевой водой. До конца 2025 года планируется полностью обеспечить водой 60 сёл.

Для системного решения вопросов исполнения обращений делегатов полномочные представители Президента КР в областях, главы районных администраций и сельских управлений ежемесячно проводят онлайн-совещания. Контроль за их реализацией осуществляется на уровне руководства министерства.